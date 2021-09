Αθλητικά

ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα: Μπαμ… με το καλημέρα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο «Άγιαξ» της Ηπείρου υποχρέωσε σε ανώμαλη… προσγείωση τον «Δικέφαλο του Βορά» στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Μεγάλη και εν πολλοίς ανέλπιστη νίκη πέτυχε ο ΠΑΣ Γιάννινα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος νικώντας στην Τούμπα τον φλύαρο και αγχωμένο ΠΑΟΚ με 1-0, χάρις σε γκολ που σημείωσε ο Κόντε στο 86' μετά από μεγάλο λάθος του τερματοφύλακα Ζίφκοβιτς που ως το σημείο εκείνο ήταν από τους καλύτερους της ομάδας του.

Παρουσία του κόσμου του στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε απέναντι στον σθεναρό ΠΑΣ Γιάννινα σε παιχνίδι με περιορισμένη ποιότητα, αρκετή νευρικότητα και λίγες φάσεις.

Ο ΠΑΟΚ χωρίς Έλληνα στο αρχικό του σχήμα αλλά και μετά τις 4 αλλαγές του, ξεκίνησε με επιθετικές βλέψεις αλλά ο ΠΑΣ ήταν αυτός που πλησίασε πρώτος στο γκολ. Ήταν το 25΄όταν ο Σνάιντερ πλάσαρε η μπάλα πέρασε την γραμμή της εστίας του ΠΑΟΚ, αλλά όπως διαπιστώθηκε είχε βγει άουτ νωρίτερα, στην σέντρα του Περέα προς τον συμπαίκτη του και το γκολ του ΠΑΣ δεν μέτρησε.

Οι φιλοξενούμενοι χωρίς να κλειστούν στην άμυνα με οχυρωμένη συγκρότηση στο κέντρο προσπάθησαν να κρατήσουν μακριά τους επιθετικούς του ΠΑΟΚ και στο πρώτο μέρος το κατάφεραν πολύ καλά. Ο ΠΑΟΚ έχοντας και στα δυο ημίχρονα την κατοχή της μπάλας ήταν αδύναμος να μετουσιώσει την υπεροχή, αυτή αφού τα λάθη στις τελικές προσπάθειες ήταν επαναλαμβανόμενα και το αργό κέντρο δεν μπορούσε να αξιοποιήσει σε καμιά περίπτωση την διάθεση των απομονωμένων επιθετικών. Στο 36' ο Σφιντέρσκι με τακουνάκι τροφοδότησε τον Καγκάβα αλλά ο Λοντίγκιν έγκαιρα επενέβη και μπλόκαρε την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ είχε καλή προσπάθεια και στο 41' με σουτ του Σφιντέρσκι, που μπλόκαρε πάλι ο καλός Λοντίγκιν.

Στο 45΄από λάθος του Τέϊλορ, ο Κόντε έγινε κάτοχος της μπάλας και μεταβίβασε στον Σνάϊντερ αλλά το σουτ του τελευταίου έδιωξε σε κόρνερ ο Ζίφκοβιτς.

Με αυξημένες αξιώσεις παρατάχθηκε στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ αξιώνοντας με πιεστική τακτική το γκολ. Στο 58΄ ο Σφιντέρσκι έστειλε δυνατό σουτ στην εστία των Ηπειρωτών αλλά ο Λοντίγκιν απέκρουσε σε κόρνερ στην πρώτη καλή επιθετική προσπάθεια των Θεσσαλονικέων. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την πίεσή τους στην άμυνα του ΠΑΣ και ένα λεπτό πριν αποχωρήσει ο Καγκάβα έχασε ευκαιρία για γκολ, αδυνατώντας να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Λοντίγκιν.

Στο 74΄από φάουλ του Κούρτιτς η μπάλα πέρασε εκατοστά δίπλα από τα δοκάρια του Λοντίγκιν και με την πίεση να αυξάνει από τους γηπεδούχους. Ταυτόχρονα οι Γιαννιώτες οπισθοχώρησαν στο μισό δικό τους γήπεδο με το παιχνίδι να έχει μονόπλευρη εξέλιξη.

Ο ΠΑΣ δεν αμέλησε τον επιθετικό προσανατολισμό του και στο 80' έχασε πολύ καλή ευκαιρία με τον Κόντε, που έγινε κάτοχος της μπάλας στην περιοχή του Ζίφκοβιτς, προσπάθησε να πλασάρει, με τον Σέρβο γκολκίπερ σε πλήρη ετοιμότητα να μπλοκάρει την μπάλα στα πόδια του Γιαννιώτη επιθετικού. Η τύχη βοηθάει όμως τους τολμηρούς και ο ΠΑΣ ήταν τολμηρός αφού στο 86'΄ο Ζίφκοβιτς έκανε τραγικό λάθος αδυνατώντας να διώξει την μπάλα με τα πόδια σε πισωγύρισμα του Κρέσπο και ο Κόντε που ¨"είδε" την φάση προχώρησε και πλάσαρε στην εστία, στέλνοντας τη μπάλα, αρχικά στο αριστερό δοκάρι του ΠΑΟΚ και στην συνέχεια στα δίχτυα του Δικεφάλου για το 0-1 που "πάγωσε" την Τούμπα.

Στην συνέχεια ο αποδιοργανωμένος ΠΑΟΚ επιχείρησε να ισοφαρίσει σώζοντας τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας αλλά οι Γιαννιώτες κρατούσα καλά αυτό το πολύτιμο τρίποντο. Έτσι καταγράφηκε η πρώτη έκπληξη της νέας σεζόν με τον ΠΑΟΚ να πέφτει "θύμα" της αγωνιστικής ακαμψίας αλλά και των πολλών λαθών του ένα των οποίων διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Διαιτητής: Διαμαντόπουλος (Αργολίδας)

Κίτρινες: Βιεϊρίνια, Σβαμπ, Εραμούσπε, Πέρσμαν,

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Ζ. Ζίφκοβιτς, Βιεϊρίνια (74΄ Σίντκλεϊ), Τέϊλορ, Βαρέλα, Κρέσπο, Αουγκούστο (62' Κούρτιτς), Σβαμπ, Μουργκ (74΄Ακπομ), Μπίσεσβαρ, Καγκάβα (61' Μιτρίτσα), Σφιντέρσκι.

ΠΑΣ (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Κάργας, Εραμούσπε, Πέρσμαν, Καραχάλιος, Γκαρντάφσκι, Ντομίνγκες, Σνάϊντερ (90΄Λόλης), Κόντε (91΄ Μιλιντσεάνου), Περέα (80' Μορέϊρα).

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: εξάντληση τετραετίας και αισιοδοξία για την οικονομία (βίντεο)

Πόρτο Χέλι: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα

“Εθνικάρας” - Πέθανε ο Γιάννης Ματζουράνης