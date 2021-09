Πολιτισμός

Πέθανε ο Βαγγέλης Λιόλιος

Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίους δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, Βαγγέλης Λιόλιος.



Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο σπουδαίους δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, Βαγγέλης Λιόλιος βυθίζοντας στη θλίψη το καλλιτεχνικό στερέωμα.

Ο σπουδαίος μουσικός γεννήθηκε το 1956 στη Χαλάστρα και έμαθε μπουζούκι κάνοντας τα πρώτα του μαθήματα στο Μακεδονικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.

Συνόδεψε μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού όπως Διονυσίου, Αλεξίου, Βοσκόπουλο, Ζαμπέτας, Πάριος και άλλους.

Το 973 βρέθηκε στο πλευρό της Ελένης Βιτάλη και το 1975 στον Βασίλη Τσιτσάνη στο τραγούδι «Συννεφιασμένη Κυριακή» στη βράβευση του Τσιτσάνη για την προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι.

Το 1982 δημιουργήθηκε μια σπουδαία συνεργασία και μια δυνατή φιλία με τον Νίκο Παπάζογλου, με συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώ έπαιξε και στους δίσκους του Παπάζογλου: «Χαράτσι», «Μέσω Νεφών», «Όταν κινδυνεύεις, παίξε την πουρούδα», «Μά’ισσα σελήνη». Ο Βαγγέλης Λιόλιος ήταν βασικό μέλος της ορχήστρας «Λοξή Φάλαγγα». Ο Νίκος Παπαζόγλου τον παρουσίαζε στο κοινό λέγοντας «στο μπουζούκι ο δεξιόχειρας Κινέζος Βαγγέλης Λιόλιος»!

Το 1984 άνοιξε το δικό του στέκι τη «Μουσική Ταβέρνα Λιόλιος» μαζί με τη σύζυγο του σπουδαία τραγουδίστρια Φωτεινή Κοφινά. Το 1988 κυκλοφόρησε ο δίσκος του με τίτλο «Οργανάκι» στον οποίο ερμήνευσε η Φωτεινή Κοφινά και ο δίσκος «Μουσικά θέματα» με σόλο μπουζούκι τον Β. Λιόλιο. Ήταν παντρεμένος με την Φωτεινή Κοφινά και είχε 2 γιους, τον Κωνσταντίνο που παίζει τύμπανα, & τον Δημήτρη σολίστ στο μπουζούκι.

Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος: Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Βαγγέλη Λιόλιο

Συλλυπητήριο μήνυμα έστειλε ο Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος αποχαιρετώντας τον δεξιοτέχνη μουσικό.

«Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Βαγγέλη Λιόλιο!

Με βαθιά θλίψη και οδύνη πληροφορηθήκαμε ότι ο αγαπημένος μας συνάδελφος Βαγγέλης Λιόλιος δεν είναι πια κοντά μας.

Υπήρξε ένας από τους κορυφαίους σολίστες του μπουζουκιού, με μοναδικό και απόλυτα αναγνωρίσιμο ήχο!

Η δισκογραφική του παρουσία, ιδιαίτερα στους δίσκους του Νίκου Παπάζογλου, θα παραμείνει ανεξίτηλη!

Το Δ.Σ. και σύσσωμα τα μέλη του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος εκφράζουν τα θερμότερα συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους οικείους του.

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε και συνάδελφε Βαγγέλη, η καλοσύνη σου και τα σπουδαία παιξίματά σου, θα παραμείνουν στη μνήμη μας, ως οδηγός και παράδειγμα!», αναφέρει στο μήνυμά του ο Σύλλογος.

