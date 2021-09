Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αποκαλυπτήρια για το δεύτερο μωρό του (βίντεο)

Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού η σύζυγός του, Μαράια, έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους.

Πρόκειται για ένα αγοράκι, το οποίο χαίρει άκρας υγείας.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του NBA μας συστήνει τον γιο του, με μία φωτογραφία που ανήρτησε στο Instagram. «Αγαπώ τα αγόρια μου», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ποζάρει στον φακό κρατώντας στην αγκαλιά τα δύο παιδάκια του.

