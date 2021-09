Τοπικά Νέα

Σώθηκε στους Δίδυμους Πύργους και πέθανε από κορονοϊό στην Κρήτη

Ο Νίκος Αλεγκάκης "μοίραζε" τον καιρό του ζώντας κατά διαστήματα μεταξύ Βασιλικής Δήμου Γόρτυνας και Νέας Υόρκης.

Κατάφερε να γλυτώσει από την πτώση των διδύμων πύργων στην Νέα Υόρκη όπου στο ισόγειο τους διατηρούσε κατάστημα για να "σβήσει" τελικά από κορονοϊό στη Βασιλική όπου διέμενε τους τελευταίους μήνες .

Πρόκειται για τον 79χρονο Νίκο Αλεγκάκη που από τύχη έφυγε μία ώρα πριν το τρομοκρατικό κτύπημα της 11ης Σεπτέμβρη από το κατάστημα του.

Ο Νίκος Αλεγκάκης, που μοίραζε τελευταία τον καιρό του ζώντας κατά διαστήματα μεταξύ Βασιλικής Δήμου Γόρτυνας και Νέας Υόρκης, πέθανε ύστερα από περίπου 15 ημέρες νοσηλείας λόγω κορονοϊού.

