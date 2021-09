Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: τα σημεία για δωρεάν rapid test την Κυριακή

Δείτε αναλυτικά σε ποιες περιοχές και ποιες ώρες θα βρίσκονται κλιμάκια του ΕΟΔΥ για την διεξαγωγή τεστ διάγνωσης κορονοϊού.

Σε 35 σημεία ανά την επικράτεια μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν δωρεάν rapid test για κορονοϊό σήμερα Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021.

Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.

Τα 35 σημεία:

Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00-20:00 Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, γυάλινο κτίριο, Κήπος της Άμμου, 09:00-17:00 Μεσολόγγι, λιμένας, 10:00-14:00 Ναύπακτος, Ίδρυμα Τσώνη, 10:00-14:00 Κέντρο Νεότητας Μητρόπολης Αργολίδας, Βασ. Κων/νου 29, Ναύπλιο, 09:00-17:00 Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 09:00-14:00 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα, 08:30-20:30 Αίγιο, πολιτιστικό κέντρο «Αλέκος Μεγαρης», 09:00-14:30 Πάτρα, Πλατεία Γεωργίου Α’, 08:00-14:30 Κ.Υ. Θήβας, Κάδμου 47, 09:00-15:00 Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ζιάκα 23, Γρεβενά, 10:00-13:00 Δ. Αλεξανδρούπολης, Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:00-16:00 Καρπενήσι, ΚΑΠΗ Καρπενησίου, Ψαρών 2, 08:00-13:00 Ζάκυνθος, ΙΚΑ, Γλάδστωνος 6, 11:00-13:00 Πύργος Ηλείας, Πλατεία, Αγίας Κυριακής και Λετρινών 10, 09:00-17:00 ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, Ημαθία, 08:30-15:00 Ηράκλειο Κρήτης, Πλατεία Ελευθερίας, 09:00-17:00 Ηράκλειο Κρήτης, Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, 09:00-15:00 Βώροι, Δ. Φαιστού, Ηράκλειο, πολιτιστικός σύλλογος, 10:00-13:00 Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον», Ηγουμενίτσα, 09:00-17:00 Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-17:00 Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα (Παυσίλυπο), Μυρμιδώνων 2, 09:00-17:00 Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, Μαντζάρου 5, 09:00-17:00 Κ.Υ. Κοζάνης, Αριστοφάνους & Καταφυγίου, 09:30-16:30 Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, 08:30-13:00 Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 08:00-16:00 Κ.Υ. Μυτιλήνης, Πλατεία Μαρτύρων, 09:00-17:00 Δ. Βόλος, Πλατεία Ελευθερίας, Ελ. Βενιζέλου 43, 08:00-16:00 Αίθουσα Κουμουνδούρος-Κτήριο ΠΕ Μεσσηνίας, Καλαμάτα, 08:30-15:30 Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντιστάσεως, Πέλλα, 08:00-16:00 Παραλία Πρέβεζας, Λιμενικό Ταμείο, Ελ. Βενιζέλου 20, 09:00-13:30 Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα, 08:00-14:30 Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, πλατεία Ησαΐα, 08:00-14:00 Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική, Κυνηγετικός Σύλλογος επί της Λ. Ελευθερίας, 09:00-17:00 Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29, 09:00-15:00

