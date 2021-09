Αθλητικά

Ligue 1: επεισόδια στο Λανς - Λιλ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ματς διακόπηκε για δέκα λεπτά μετά από επεισόδια στις κερκίδες και ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτη νίκη για Μπορντό.

Με το γκολ του Πρέμισλαβ Φρανκόφσκι στο 74ο λεπτό η Λανς έφθασε στη σημαντική νίκη επί της Λιλ με 1-0, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Ligue 1.

Με τη νίκη αυτή η Λανς ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ενώ η πρωταθλήτρια Λιλ συνέχισε τις προβληματικές εμφανίσεις της από την αρχή της σεζόν.

Να σημειωθεί πως το ματς ήταν επεισοδιακό και διακόπηκε για περίπου δέκα λεπτά, στην αρχή της επανάληψης, μετά από επεισόδια στις κερκίδες και ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο.

Με πρωταγωνιστή τον Ούι-Τζο Χουάνγκ, που πέτυχε και τα δύο τέρματα της ομάδας του, η Μπορντό πανηγύρισε την πρώτη νίκη στο εφετινό Σαμπιονά και αποσπάστηκε από την τελευταία θέση, σε αντίθεση με τους «Στεφανουά» που για άλλη μια χρονιά κάνουν κάκιστη εκκίνηση.

Ο Χουάνγκ άνοιξε το σκορ στο στάδιο «Γκισάρ» μόλις στο 8ο λεπτό και το έκλεισε στο 80ό, ενώ ενδιάμεσα είχε ισοφαρίσει για τους γηπεδούχους ο Καζρί.

Immense n’importe quoi a Lens ou les supporters du Racing envahissent le terrain pour aller en decoudre avec les supporters du #Losc HONTEUX pic.twitter.com/uAa8p1Nvrm — Francois Launay (@francoislaunay) September 18, 2021

Φωτιά στον Μαραθώνα

SpaceX: Επέστρεψαν στη Γη οι πρώτοι τουρίστες του διαστήματος (βίντεο)

Καιρός: Ηλιοφάνεια, τοπικές βροχές και αφρικανική σκόνη την Κυριακή