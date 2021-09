Πολιτική

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: η Αστυνομία οφείλει να είναι φιλική προς τους πολίτες (βίντεο)

Οι πολίτες ζητούν μεγαλύτερη παρουσία της αστυνομίας στις γειτονιές τους και έχουμε το σχέδιο για να το καταφέρουμε, δεσμεύθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», επεσήμανε πως πρωταρχικός του στόχος είναι οι πολίτες να νιώθουν ασφαλείς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Για το λόγο αυτό, ξεκίνησε μια σειρά επισκέψεων σε αστυνομικά τμήματα, προκειμένου να διαπιστώσει τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά και να αφουγκραστεί τι ζητούν οι πολίτες. Τα πρώτα συμπεράσματα είναι ότι υπάρχει υποστελέχωση των αστυνομικών τμημάτων και ότι οι πολίτες επιθυμούν μεγαλύτερη παρουσία των αστυνομικών στις γειτονιές τους.

Για το λόγο αυτό και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προχωρά με γοργούς ρυθμούς η ψηφιοποίηση της ΕΛ.ΑΣ ώστε πολλές από τις υπηρεσίες που απασχολούν τους αστυνομικούς σε δουλείες γραφείου να γίνονται πλέον διαδικτυακά, Αυτό θα δώσει σε εκατοντάδες αρχικά και σε χιλιάδες στη συνέχεια, αστυνομικούς, τη δυνατότητα να απεγκλωβιστούν από τη γραφική εργασία και να βγουν για περιπολίες στους δρόμους.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα έφερε το γνήσιο της υπογραφής, μια υπηρεσία για την οποία οι πολίτες επισκέπτονται κυρίως τα αστυνομικά τμήματα. Σε λίγες εβδομάδες αυτό θα γίνεται πλέον μέσω διαδικτύου και σε κάθε περίπτωση οι αστυνομικοί θα απεμπλακούν οριστικά από αυτή τη διαδικασία από την αρχή του 2022.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε κατηγορηματικά ότι η Αστυνομία οφείλει να είναι φιλική προς τους πολίτες και ιδιαίτερα να οικοδομηθεί μια νέα σχέση με τους νέους.

Στη συνέχεια τόνισε ότι χρειάζεται αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ, ώστε να αντιμετωπιστούν παθογένειες δεκαετιών. Συμπλήρωσε δε, πως ενώ στην Αττική εντοπίζεται το 65-70% της εγκληματικότητας, υπηρετούν σε αυτή μόνο το 1/3 των διαθέσιμων δυνάμεων της χώρας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ακόμη ότι κατά την περίοδο της πανδημίας έχουν αυξηθεί κατακόρυφα κάποιες μορφές εγκληματικότητας, όπως για παράδειγμα η ενδοοικογενειακή βία και για το λόγο αυτό η ΕΛ.ΑΣ προχωρά σε ίδρυση γραφείων ενδοοικογενειακής βίας και μάλιστα ζήτησε τη συνεργασία των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων που πολλές φορές έχουν μια καλή εικόνα των προβλημάτων.

Τέλος και μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι και η Αστυνομία θα συμβάλει με όλες τις δυνάμεις της ώστε να αποτρέψει κάθε πιθανή προσπάθεια εργαλειοποίησης του Προσφυγικού, όπως έγινε τον Μάρτιο του 2020 από την Τουρκία.

