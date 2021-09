Υγεία - Περιβάλλον

Δυσφορία φύλου: η Λία Τσουζντάν στο “Πρωινό” (βίντεο)

Στο “Πρωινό” της Δευτέρας και στους Φαίη Σκορδά και Γιώργο Λιάγκα μίλησε το μοντέλο, περιγράφοντας όσα βιώνει και εξηγώντας την δυσφορία φύλου.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν το πρωί της Δευτέρας η Λία Τσουζντάν.

Το μοντέλο και πρώην παίκτρια ριάλιτι μίλησε με τον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίη Σκορδά για την δυσφορία φύλου, όπως περιγράφεται η κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτήν την περίοδο της ζωής της.

«Είμαι ακόμη στο ψάξιμο σε ότι αφορά τον εαυτό μου, επηρεασμένη ίσως και από ένα κίνημα στο εξωτερικό. Δεν μπορώ να προσδιορίσω τι είμαι», εξομολογήθηκε το μοντέλο.

Όπως διευκρίνισε, απαντώντας σε ερωτήσεις της Φαίης και του Γιώργου, «είναι κάτι που το νιώθεις εσωτερικά, μέσα σου. Δεν μπορεί να είναι μόδα».

Ανέφερε πως «και όταν ήμουν πιο μικρή, υπήρχαν στιγμές στην ζωή μου, που έκανα κάτι και έλεγα «ώπα, αυτό είναι κάτι που το κάνει ένα κορίτσι;». Έπαιζα μπάλα, έπαιζα μποξ, ντυνόμουν με συγκεκριμένο τρόπο».

Σε ερώτηση αν αυτό αφορά και την σεξουαλική ζωή της, η Λία Τσουζντάν απάντησε «για μένα έχει να κάνει με τα πάντα, το ντύσιμο είναι μόνο το στυλ σου. Είναι και η συμπεριφορά σου, οι τάσεις που έχεις στην ζωή σου».

«Δεν το έχω συζητήσει με κάποιον ειδικό, μιλάω με κόσμο που νιώθει το ίδιο πράγμα. Είναι ένα ταξίδι, δεν ορίζεις τον εαυτό σου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αν και μεγάλωσε σε μια πατριαρχική κοινωνία, στην οικογένεια της τα πρότυπα και οι συμπεριφορές ήταν διαφορετικές και η αντίδραση των γονιών της ήταν πως βιώνει κάτι «απολύτως φυσιολογικό. Είμαι πολύ τυχερή για την οικογένεια που έχω. Ξέρω παιδιά που είναι αλλιώς και όταν γυρίζουν στο σπίτι, αλλάζουν».

«Έχω αποφασίσει ότι είναι ωραίο αυτό που περνάω, είναι ωραίο να ξυπνάς και να είναι κάθε ημέρα κάτι διαφορετικό. Μακάρι να την ζούσε ο καθένας», είπε η Λία Τσουζντάν στο «Πρωινό».

Παρακολουθείστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή:

