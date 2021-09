Συνταγές

Τηγανιά κοτόπουλο με πιπεριές Φλωρίνης και πάπρικα



Μια ξεχωριστή συνταγή ετοίμασε ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”, συνοδεύοντας την μάλιστα με ένα προϊόν της παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας.

Τηγανιά κοτόπουλο με πιπεριές Φλωρίνης και πάπρικα, ετοίμασε την Δευτέρα στο «Πρωινό» ο σεφ της εκπομπής!

Όπως είπε ο Πέτρος Συρίγος, είναι μια υπέροχη συνταγή για μια ιδιαίτερη “κόκκινη τηγανιά”, που θα τους ξετρελάνει όλους!

Συστατικά για Την τηγανιά κοτόπουλο με πιπεριές και πάπρικα

400 γρ φιλέτο στήθος κοτόπουλο

2 κόκκινες πιπεριές Φλωρίνης

2 σκ. σκόρδο

2 κ.τ.σ ελαιόλαδο

50 ml λευκό κρασί

1 κ.τ.σ χυμό λεμόνι

1 κ.τ.σ καπνιστή πάπρικα

1 κύβο ζωμό κοτόπουλο

1 κ.τ.γ πελτέ τομάτας

αλάτι, πιπέρι

Πιπέρι καγιέν(προαιρετικά)

Σχινόπρασο

Η συνταγή για την τηγανιά κοτόπουλο με πιπεριές και πάπρικα

Κόβουμε το κοτόπουλο ζουλιέν (σε λεπτές κάθετες φέτες). Σε ένα μεγάλο τηγάνι βάζουμε το ελαιόλαδο και όταν ζεσταθεί σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά για 3λεπτά μέχρι να ροδίσει, μπορεί να χρειαστεί να το βάλετε σε 2 δόσεις το κοτόπουλο για να σoταριστεί καλύτερα και να μη μπουκώσει το τηγάνι. Στη συνέχεια προσθέτουμε το ψιλοκομμένο σκόρδο και τις πιπεριές κομμένες

ζουλιέν, σοτάρουμε για άλλα 3-4 λεπτά. Προσθέτουμε τον πελτέ τομάτας, τον ζωμό, τον χυμό λεμόνι, την πάπρικα και το καγιέν, σβήνουμε με το κρασί. Σερβίρουμε με το τηγάνι και πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένο σχινόπρασο.

Μάλιστα, ο Πέτρος Συρίγος έδειξε και πόσο εύκολα και γρήγορα μπορούμε να ετοιμάσουμε και παραδοσιακό ελληνικό τραχανά, για να συνοδεύσουμε το κρέας.

Παρακολουθείστε το απόσπασμα με την συνταγή και την εκτέλεση της από «Το Πρωινό»:

