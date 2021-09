Τεχνολογία - Επιστήμη

Κίνα - video games: αυστηρό “μπλόκο” στα παιδιά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκληρά μέτρα για την προστασία των παιδιών και την αποτροπή του εθισμού του, έλαβαν οι Αρχές της χώρας.

Της Ντέμης Καραγιάννη

Μόλις τρεις ώρες εβδομαδιαίως θα μπορούν να απολαμβάνουν τα διαδικτυακά παιχνίδια οι ανήλικοι χρήστες στην Κίνα.

Η απόφαση αυτή κρίθηκε απαραίτητη, για να διακοπεί η αυξανόμενη εξάρτηση, από αυτό που έχει χαρακτηριστεί από τις αρχές ως «πνευματικό όπιο».

Το παιχνίδι στο Διαδίκτυο επιτρέπεται πλέον στους ανηλίκους μόνο για μία ώρα, μεταξύ 20:00-21:00 κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, καθώς και τις αργίες,

Η ρυθμιστική Αρχή προχώρησε στην αυστηροποίηση των ορίων που είχαν τεθεί το 2019, σύμφωνα με τα οποία τα παιδιά μπορούσαν να διαθέτουν σε ψηφιακά παιχνίδια 90 λεπτά τις καθημερινές και 3 ώρες τα Σαββατοκύριακα.

Οι Αρχές στην Κίνα δήλωσαν ότι οι περιορισμοί, που ισχύουν για κάθε συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφώνων, έχουν στόχο να αποτραπεί η εξάρτηση των νέων από τα βιντεοπαιχνίδια.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσιτσιπάς στο “Πρωινό”: Το εμβόλιο, η κατάθλιψη και τα Harrods (βίντεο)

Ρωσία: μακελειό σε Πανεπιστήμιο - Η ανάρτηση του δράστη (βίντεο)

Δροσάκη για Φιλιππίδη: Αρρώστησα, το έζησα πάλι (βίντεο)