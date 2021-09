Πολιτισμός

“Body Worlds”: έκθεση με ανθρώπινα σώματα στην Αθήνα (εικόνες)

Μια παράξενη, άκρως ενδιαφέρουσα έκθεση, που αποτελεί “μαγνήτη” για το κοινό σε πολλές χώρες, θα φιλοξενηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ”.

Tα εκθέματα BODY WORLDS είναι μία από τις πιο επιτυχημένες εκθέσεις που παρουσιάζονται σε όλον τον κόσμο. Πρωτοεμφανίστηκαν στο Τόκυο το 1995, προσελκύοντας περισσότερους από 50 εκατομμύρια επισκέπτες σε περισσότερες από 140 πόλεις, στην Αμερική, την Αφρική, την Ασία και την Ευρώπη.

Το Body Worlds διαθέτει πραγματικά ανθρώπινα σώματα που έχουν διατηρηθεί μέσω «πλαστινοποίησης», μίας μεθόδου διατήρησης του ιστού του σώματος που εφευρέθηκε τη δεκαετία του 1970.

Πρόκειται για το πνευματικό παιδί του Gunther von Hagens, ενός Γερμανού γιατρού, διάσημου για το πρωτοποριακό έργο του στη διατήρηση του σώματος, καθώς και στις βιντεοσκοπημένες αυτοψίες του.

Όταν εμφανίζεται στο κοινό, ο Gunther von Hagens φοράει πάντα μια μαύρη ρεπούμπλικα - μια αναφορά στο καπέλο που φοριόταν στον πίνακα του Ρέμπραντ το 1632, Το μάθημα της ανατομίας του Δρ Νικολάες Τουλπ.

Ο Gunther von Hagens, ο οποίος πάσχει από τη νόσο του Πάρκινσον, αποκάλυψε ότι θέλει το σώμα του να πλαστινοποιηθεί και να προστεθεί στην έκθεση όταν πεθάνει.

Η ανατομία και η πλαστινοποίηση ενός ολόκληρου σώματος απαιτεί 1.500 ώρες εργασίας και συνήθως χρειάζεται τουλάχιστον ένα έτος για να ολοκληρωθεί.

Μέρος της σπουδαίας αυτής έκθεσης χρησιμοποίηθηκε για τα γυρίσματα στην ταινία Casino Royal του πράκτορα 007 James Bond με πρωταγωνιστή τον Daniel Craig:

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ο πρωταρχικός στόχος των δημιουργών της έκθεσης, Δρ. Angelina Whalley και Δρ. Gunther von Hagens, είναι η πρόληψη και η περίθαλψη της ανθρώπινης υγείας. Οι εκθέσεις BODY WORLDS σχεδιάστηκαν για να εκπαιδεύσουν το κοινό σχετικά με τις εσωτερικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και να δείξουν τις επιπτώσεις του υγιούς και ανθυγιεινού τρόπου ζωής. Απευθυνόμενες κυρίως σε ένα απλό κοινό, οι εκθέσεις έχουν ως στόχο να εμπνεύσουν τους επισκέπτες να συνειδητοποιήσουν την ευθραυστότητα του σώματός τους και να αναγνωρίσουν την ανατομική ατομική ομορφιά του καθενός. Η έκθεση σκοπεύει:

Να ενισχύσει την αίσθηση της ατομικής υγείας

Να δείξει τις δυνατότητες και τα όρια του σώματος

Να θέσει το ζήτημα του νοήματος της ζωής

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ;

Κάθε έκθεση BODY WORLDS περιέχει πραγματικά ανθρώπινα δείγματα, συμπεριλαμβανομένων ολόκληρων πλαστινοποιημένων συναρπαστικών σωμάτων, καθώς και μεμονωμένα όργανα, διαμορφώσεις οργάνων, αιμοφόρα αγγεία και διαφανείς φέτες σώματος. Η πλαστινοποίηση οδηγεί τον επισκέπτη σε ένα συναρπαστικό ταξίδι κάτω από το δέρμα. Παρέχει ευρεία εικόνα για την ανατομία και τη φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος. Εκτός από τις λειτουργίες των οργάνων, οι κοινές ασθένειες περιγράφονται με εύκολο τρόπο, συγκρίνοντας υγιή και προσβεβλημένα όργανα.

Δείχνουν τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο ασθενειών και εθισμών, όπως η κατανάλωση καπνού ή αλκοόλ και καταδεικνύουν τον μηχανικό τρόπο λειτουργίας των τεχνητών αρθρώσεων γόνατος ή ισχίου. Μεμονωμένα δείγματα χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση υγιών και ασθενών οργάνων, δηλαδή ενός υγιούς πνεύμονα με αυτόν του καπνιστή, για να τονιστεί η σημασία ενός υγιούς τρόπου ζωής. Τα πλαστινοποιημένα σώματα, με εικόνα ζωντανών οργανισμών, απεικονίζουν τις θέσεις αυτών των οργάνων μέσα στο ανθρώπινο σώμα.

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Έρευνες σε επισκέπτες, που πραγματοποιήθηκαν σε πολλές πόλεις και χώρες, καταδεικνύουν τις θετικές επιπτώσεις που είχε η έκθεση BODY WORLDS σε αυτούς.

Αξιολόγηση μεμονωμένων πτυχών της έκθεσης:

Το 87% των επισκεπτών δήλωσε ότι γνώριζε περισσότερα για το ανθρώπινο σώμα μετά την επίσκεψή τους στην έκθεση.

Το 56% δήλωσε ότι άρχισε να σκέφτεται περισσότερο τη ζωή και το θάνατο.

Το 79% αισθάνθηκε «βαθιά ευλάβεια» για το θαύμα του ανθρώπινου σώματος.

Το 68% αποχώρησε από την έκθεση με πολύτιμα κίνητρα για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Το 47% των επισκεπτών ανέφερε ότι εκτιμούσε περισσότερο το σώμα του αφού είδε την έκθεση.

Συνέπειες σε προσωπικό επίπεδο που προκύπτουν από την έκθεση:

Το 68% των ερωτηθέντων αποφάσισε να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στη σωματική του υγεία στο μέλλον.

Το 23% των ερωτηθέντων ήταν πιο πρόθυμο να δωρίσει όργανα αφού είδε την έκθεση.

Το 22% των επισκεπτών θα μπορούσε κάλλιστα να φανταστεί ότι θα δωρίσει το σώμα του για πλαστινοποίηση μετά το θάνατο.

Το 32% δήλωσε αφού είδε την έκθεση ότι θα συμφωνούσε πιο εύκολα «το πτώμα του να ανοίξει (για αυτοψία) για να προσδιοριστούν τα αίτια του θανάτου».

Το 74% θα συνεχίσει να ασχολείται με την εμπειρία και τις γνώσεις που απέκτησε από τις εκθέσεις για αρκετό καιρό.

Μια επόμενη έρευνα επισκεπτών στη Βιέννη που πραγματοποιήθηκε έξι μήνες μετά το τέλος της έκθεσης, έδειξε σαφώς ότι ένα σημαντικό ποσοστό επισκεπτών άλλαξε πραγματικά τα πρότυπα συμπεριφοράς του για να ζήσει μια πιο υγιεινή ζωή!

Το 9% των επισκεπτών δήλωσε ότι είχε καπνίσει λιγότερο και κατανάλωνε λιγότερο αλκοόλ.

Το 33% ακολούθησε μια πιο υγιεινή διατροφή.

Το 25% ασχολήθηκε με περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες.

Το 14% έγινε πιο ευαισθητοποιημένο για το σώμα του.

Ο Καθηγητής Ernst-D. Ο Lantermann του Πανεπιστημίου Kassel της Γερμανίας κατέγραψε αυτήν την έρευνα, την πραγματοποίησε και την επικύρωσε σε πολλές πόλεις.

Επισημαίνεται ότι το πιο σημαντικό πράγμα για τους διοργανωτές είναι η διασφάλιση των μέτρων προφύλαξης από τον Covid -19 έτσι εκτός των μέτρων που θα ληφθούν βάσει κυβερνητικής οδηγίας, επιπρόσθετα θα υπάρχει ειδική καθημερινή απολύμανση με όζον.

Πληροφορίες

Κέντρο Πολιτισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»

Πειραιώς 254, Ταύρος

Τ. 21 22 54 5000

Body Worlds - Viva.gr

Περίοδος έκθεσης 24/9/21 με 9/1/22

Ώρες λειτουργίας καθημερινά 10:00 – 20:00

