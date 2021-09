Τοπικά Νέα

Φωτιά στην Ανατολική Μάνη

Επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις στη "μάχη" με τις φλόγες

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή των Αβραμιάνικων, στην Ανατολική Μάνη.

Οι φλόγες καίνε, κυρίως, χαμηλή δασική βλάστηση, ωστόσο υπάρχουν κάποια δυσπρόσιτα ορεινά σημεία, που δυσκολεύουν την Πυροσβεστική, σε συνδυασμό με τις ριπές ανέμων.

Το μέτωπο μαίνεται στα νότια και σε απόσταση από το οικιστικό κομμάτι, με συνέπεια να μην απειλούνται σπίτια μέχρι στιγμής.

Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, με δυο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα. Από αέρος συμβάλλουν τρία ελικόπτερα και έξι αεροσκάφη.

