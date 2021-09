Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γκάγκα: “Καμπανάκι” για τη βόρεια Ελλάδα

"Έτσι ξεκινήσαμε και πέρσι", τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας

Την αγωνία που επικρατεί για την αύξηση των νέων κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη βόρεια Ελλάδα μετέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα.

Η αύξηση των νέων κρουσμάτων στη βόρεια Ελλάδα συνεχίζεται σε διψήφιο αριθμό, εν αντιθέσει με την υπόλοιποι χώρα όπου παρατηρείται ταση σταθεροποίησης.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι η αυξητική τάση στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη βόρεια Ελλάδα αποτελεί «καμπανάκι» κινδύνου καθώς «έτσι ξεκινήσαμε και πέρσι». Σύμφωνα με την κ. Γκάγκα η αύξηση κυμαίνεται από νομό σε νομό από 11 έως 36%.

Τόνισε ότι η πανδημία εξακολουθεί να υπάρχει και με εξαίρεση τη βόρεια Ελλάδα σταθεροποιείται γενικά στην χώρα.

Επέμεινε, τέλος, στην ανάγκη εμβολιασμού αναφέροντας ενδεικτικά ότι από τους 59 ασθενείς στις ΜΕΘ στη βόρεια Ελλάδα οι 55 είναι ανεμβολίαστοι.

Μαγιορκίνης: Σε φάση σταθεροποίησης και μικρής συρρίκνωσης η επιδημία στην Ελλάδα

Σε φάση σταθεροποίησης και ίσως μικρής συρρίκνωσης βρίσκεται η επιδημία στην Ελλάδα, κάτι που βλέπουμε για τέταρτη συνεχή εβδομάδα, ανέφερε κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης. Παρατηρούνται επίσης σαφή σημεία βελτίωσης στην πίεση που δέχεται το σύστημα υγείας.

Υπογράμμισε ότι βρισκόμαστε σε δεύτερη εβδομάδα με υψηλό αριθμό εκτελούμενων τεστ, συνεπώς «θα πρέπει να βλέπουμε με προσοχή τους αριθμούς των διαγνώσεων οι οποίοι δείχνουν ήπια αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα». Ενθαρρυντικό χαρακτήρισε το γεγονός ότι οι θετικότητες κινούνται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Οι επιστήμονες, όμως, έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους στην αύξηση της επιδημικότητας σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, που καταγράφονται ήδη χαμηλότερες θερμοκρασίες τη νύχτα. «Δυστυχώς σε όποιες από αυτές τις περιοχές καταγράφονται χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού αναμένουμε, με σημαντική βεβαιότητα, ταχύτερη αύξηση της επιδημίας, καθώς και υψηλότερη νοσηρότητα», υπογράμμισε ο κ. Μαγιορκίνης. Επανέλαβε ότι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης αυτής της δυναμικής παραμένει η αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης.

Πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα

Ο συνολικός αριθμός των νέων διαγνώσεων στην επικράτεια έδειξε μικρή αύξηση, που πιθανώς οφείλεται στη μεγάλη αύξηση των εκτελούμενων τεστ, είπε ο καθηγητής.

Συγκεκριμένα καταγράφηκαν 5% περισσότερες διαγνώσεις. Ο αριθμός των θανάτων έδειξε σημαντική μείωση με περίπου 11% λιγότερους θανάτους από την προηγούμενη εβδομάδα. Σημεία ήπιας αλλά σταθερής βελτίωσης παρουσιάζει η πίεση στο σύστημα υγείας.

Ο αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, εντός της τελευταίας εβδομάδας μειώθηκε περίπου 6%, ενώ ο αριθμός των νέων εισαγωγών με Covid υποχωρεί σε λιγότερες από 200 ανά ημέρα. Το ισοζύγιο εισιτηρίων-εξιτηρίων υποχωρεί σταθερά, κάτω από την μονάδα.

Στοιχεία για self-tests

Σχετικά με την παρέμβαση για προσυμπτωματικό έλεγχο με αντιγονικά self-tests μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περίπου 50,8 εκατομμύρια συσκευές σε περίπου 4,7 εκατομμύρια πολίτες. Έχουν γίνει 37 εκατομμύρια ηλεκτρονικές δηλώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το σύνολο των θετικών που έχουν επιβεβαιωθεί στον έλεγχο από επαγγελματίες υγείας είναι 104.000.

