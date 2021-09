Κοινωνία

Κορονοϊός - Δημόσιες υπηρεσίες: πόσοι υπάλληλοι έχουν εμβολιαστεί

Αναλυτικά τα ποσοστά εμβολιασμού των υπαλλήλων σε εννέα δημόσιες υπηρεσίες της επικράτειας.

Κλιμάκια της ΕΑΔ πραγματοποίησαν επιτόπιους ελέγχους στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου σε εννέα δημόσιες υπηρεσίες της επικράτειας (τρεις κεντρικές υπηρεσίες υπουργείων και έξι υπηρεσίες δήμων) με αντικείμενο την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από την Cοvid-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι δημόσιες υπηρεσίες είχαν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης στους υπαλλήλους τους.

Τα ποσοστά εμβολιασμού στους φορείς που πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι κυμαίνονταν από 80%-85% για τους υπαλλήλους των υπουργείων και από 61,6%-77,7% για τους υπαλλήλους των δήμων, ενώ δεν ανευρέθησαν υπάλληλοι που είχαν εξαιρεθεί από τον εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους. Οι μη εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπάλληλοι παρείχαν υπηρεσία με φυσική παρουσία προσκομίζοντας πιστοποιητικό διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου, ενώ καταγράφηκε μία περίπτωση υπαλλήλου ενός Δήμου στον οποίο είχε εκδοθεί πράξη επιβολής προστίμου για τη μη συμμόρφωση με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου.

Οι Ελεγκτές-Επιθεωρητές της Αρχής πραγματοποίησαν δειγματοληπτικούς ελέγχους μέσω της εφαρμογής Covid Free GR σε 694 υπαλλήλους και οι βεβαιώσεις εμβολιασμού, νόσησης και αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου βρέθηκαν έγκυρες.

Αναλυτικά τα ποσοστά εμβολιασμού των υπαλλήλων των φορέων:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 85% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (271 σε σύνολο 320), Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: 80% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (328 σε σύνολο 412), Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας & Θράκης: 74% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (83 σε σύνολο 112) Δήμος Γαλατσίου: 61,6% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (268 σε σύνολο 435) Δήμος Καλαμαριάς (δύο διευθύνσεις του Δήμου): 75,7% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (53 σε σύνολο 70) Δήμος Λαρισαίων: 63,3 % είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (943 σε σύνολο 1489) Δήμος Σερρών: 77,7% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (192 σε σύνολο 247) Δήμος Τρίπολης: 72,4% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (242 σε σύνολο 334), Δήμος Ρεθύμνου : 68,5% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (255 σε σύνολο 372)

Οι έλεγχοι συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς όλης της επικράτειας με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

