Σεισμός στην Κρήτη – Οικονόμου: Σε εγρήγορση ο κρατικός μηχανισμός

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στην ενημέρωση των συντακτών για το σεισμό, την παρουσία Μητσοτάκη στο Παρίσι και τις συζητήσεις για το Κυπριακό.

«Θα ξεκινήσω με την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Κρήτη», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Όπως γνωρίζετε υπάρχει ήδη ανακοίνωση από την Πολιτική Προστασία. Από την πρώτη στιγμή ο κρατικός μηχανισμός, η ελληνική κυβέρνηση ενεργοποιήθηκε. Ήδη βρίσκεται στην Κρήτη, αν δεν βρίσκεται θα προσγειωθεί σε λίγα λεπτά ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Στυλιανίδης, ο υφυπουργός ο κ. Τουρνάς και ο γ.γ. Πολιτικής Προστασίας για να συντονίσουν εκεί τις ενέργειες του κρατικού μηχανισμού».

Πρόσθεσε ότι «υπήρξε από την πρώτη στιγμή κινητοποίηση όλων των συναρμόδιων υπουργείων και επικοινωνία με τις τοπικές αρχές στην Κρήτη. Μέχρι στιγμής δυστυχώς έχουμε την είδηση για την απώλεια ενός συνανθρώπου μας. Απ' ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δεν έχουμε εγκλωβισμένους συμπολίτες μας. Όσοι είχαν εγκλωβιστεί έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται. Νομίζω έχουν οι υγειονομικές αρχές αντιμετωπίσει τα προβλήματα που είχαν. Αρμόδια κλιμάκια του υπουργείου Υποδομών ήδη έχουν ξεκινήσει τους ελέγχους και αν χρειαστεί θα μεταβούν στην Κρήτη και επιπλέον δυνάμεις. Όλος ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε εγρήγορση. Όλα τα συναρμόδια υπουργεία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για να συνδράμουν τις τοπικές αρχές και να βοηθήσουν στην αποκατάσταση των ζημιών, στην αντιμετώπιση όσων δυσμενών συνεπειών υπάρχουν. Προφανώς θα παρακολουθούμε και τη σεισμική ακολουθία», υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου.

Για την παρουσία του πρωθυπουργού στην ΓΣ του ΟΗΕ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε την ενημέρωση με μία αποτίμηση της παρουσίας του πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Όπως είπε: «η ομιλία του πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και οι πολυεπίπεδες και βαρυσήμαντες συναντήσεις που είχε με πολιτικούς ηγέτες και σημαίνοντα πρόσωπα της επιχειρηματικότητας και της επιστήμης κατέστησαν σαφές ότι με τις διεθνείς του επαφές και με τη συνεχή του προσπάθεια, ο πρωθυπουργός έχει καταφέρει να αναβαθμίσει τον πολιτικό και γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας. Υπερασπιζόμενος αποτελεσματικά τα εθνικά μας δίκαια αλλά και τις επιδιώξεις μας σε όλα τα επίπεδα.

Η Ελλάδα, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός σε εκδήλωση της ομογένειας, είναι σήμερα ισχυρότερη. Είναι ισχυρότερη οικονομικά, καθώς καταγράφει εντυπωσιακούς για δυτική χώρα ρυθμούς ανάπτυξης. Είναι ισχυρότερη γεωπολιτικά γιατί έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο ισχυρών συμμαχιών αλλά και στρατιωτικά μέσω των εξοπλιστικών προγραμμάτων που προωθούμε», τόνισε.

Οι παρεμβάσεις του πρωθυπουργού στην ΓΣ του ΟΗΕ για την κλιματική κρίση, την στάση της Τουρκίας και το Κυπριακό

Όπως επεσήμανε ο κ. Οικονόμου «ο πρωθυπουργός τόνισε ότι όλα αυτά αντικατοπτρίζονται στην ακτινοβολία της Ελλάδας στο εξωτερικό η οποία συμβάλλει στην περαιτέρω πολιτική αλλά και οικονομική μας ενίσχυση.

Θέτοντας τη χώρα μας στην παγκόσμια πρωτοπορία για τη σωτηρία του φυσικού περιβάλλοντος, ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε αναλυτικά για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, από βήματος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Τόνισε ότι η Ελλάδα έχει θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα την ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, υπογραμμίζοντας ότι επενδύουμε 24 δισεκ. ευρώ για την πράσινη μετάβαση.

Επεσήμανε παράλληλα ότι η Ελλάδα ως παράγοντας σταθερότητας και δικαίου είναι ενεργός υποστηρικτής της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης των δυτικών Βαλκανίων ενώ εξέπεμψε και καθαρά μηνύματα προς την Τουρκία: Ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά ότι η Ελλάδα είναι υπέρμαχος της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που απαγορεύει τη χρήση ή την απειλή χρήσης βίας. Κατέστησε όμως ταυτόχρονα, απολύτως σαφές ότι θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Επανέλαβε παράλληλα ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη των προσπαθειών από τον γγ του ΟΗΕ για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό τονίζοντας ότι είναι απολύτως απαράδεκτη οποιαδήποτε συζήτηση στη βάση της λύσης των δύο κρατών».

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ είναι ένα ακόμα βήμα στο δρόμο για την ανάπτυξή

Στη συνέχεια της εισαγωγικής τοποθέτησής του κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλησε να πει δυο λόγια για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.

Ανέφερε ότι «η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ είναι ένα ακόμα βήμα στο δρόμο για την ανάπτυξή της που ακολουθείται από την πρώτη στιγμή που συγκροτήθηκε η κυβέρνησή μας.

Η επιλογή της αύξησης κεφαλαίου αντί της πώλησης ποσοστού 17% που προέβλεπε το σχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης επιτρέπει στη ΔΕΗ να αντλήσει πόρους για την ενίσχυσή της και όχι έσοδα που θα πήγαιναν στους δανειστές για την αποπληρωμή του χρέους.

Όσο κυβερνούσε ο κ. Τσίπρας η ΔΕΗ έφθασε στα όρια της κατάρρευσης. Το 2018 έγραφε ζημιές 2,8 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Ο κ. Τσίπρας αδυνατεί να κατανοήσει ότι η άντληση κεφαλαίων θα επιτρέψει στη ΔΕΗ να επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τόσο εντός της χώρας όσο και στα Βαλκάνια, διασφαλίζοντας επαρκές και φθηνό ρεύμα για όλους και μάλιστα όχι πρόσκαιρα αλλά σε διάρκεια δεκαετιών.

Δέσμιος ιδεοληψιών του περασμένου αιώνα αδυνατεί να αντιληφθεί τη σημασία της ενεργειακής επάρκειας και της απεξάρτησής μας από εισαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και τις πολιτικές, οικονομικές αλλά και γεωστρατηγικές προτεραιότητες στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται».

Το σχέδιο για τη ΔΕΗ είναι ένα άλμα στο μέλλον

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Οικονόμου: «Το κρίσιμο ερώτημα σε σχέση με τη ΔΕΗ είναι ποια ΔΕΗ θέλουμε. Θέλουμε τη ΔΕΗ της εποχής του κ. Φωτόπουλου ή θέλουμε μια σύγχρονη επιχείρηση η οποία θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που διαμορφώνονται στο χώρο της ενέργειας όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο στη γειτονιά μας, αλλά και παγκόσμια.

Το σχέδιο για τη ΔΕΗ είναι ένα άλμα στο μέλλον. Ο κ. Τσίπρας αδυνατεί να το κατανοήσει αυτό. Από την άλλη πλευρά η Κυβέρνηση εκλέχθηκε για να οδηγήσει τη χώρα με ταχύτητα και ασφάλεια στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης εξασφαλίζοντας ατομικά, συλλογικά την ευημερία των πολιτών, την προκοπή τους και το μέλλον της πατρίδας. Και το σχέδιο μας για τη ΔΕΗ βρίσκεται σε αυτή την κατεύθυνση».

Για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ασχολήθηκε ακολούθως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Είπε ότι πρόκειται για «μια ακόμη πρωτοβουλία, που ανανεώνει το νομικό μας οπλοστάσιο και επιτρέπει στο Κράτος Δικαίου να συντονίζει τα βήματά του με την κοινωνία και την εποχή μας. Ύστερα από συστηματική μελέτη και προετοιμασία, καταρτίστηκε και δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Διορθώνει -όπως τονίζει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός- λάθη του παρελθόντος και αντιμετωπίζει απειλές σε βάρος της ζωής, των ελευθεριών, αλλά και του Περιβάλλοντος.

Με τις προωθούμενες -περισσότερες από 150- αλλαγές, ανάμεσα στα άλλα:

Αποκαθίστανται αστοχίες του Ποινικού Κώδικα που προέκυψαν από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Αντιμετωπίζονται ως κακουργήματα αδικήματα μείζονος ποινικής απαξίας, που είχαν υποβαθμιστεί με βάση την προηγούμενη διαμόρφωση.

Καθιερώνονται μεγαλύτερες ποινές για βιασμούς, εμπρησμούς και εγκλήματα που αφορούν ανήλικους. Τα ισόβια γίνονται η μοναδική τιμωρία για αδικήματα όπως οι ανθρωποκτονίες, οι βιασμοί ανηλίκων και οι θανατηφόρες ληστείες.

Η εκδίκαση αδικημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας αποκτά προτεραιότητα, ενώ οι κατάδικοι για σοβαρά εγκλήματα θα παραμένουν για περισσότερο χρόνο στη φυλακή.

Εναρμονίζονται διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με τις ευρωπαϊκές συμβάσεις που ρυθμίζουν δικαιώματα προστασίας των ανηλίκων και ενηλίκων θυμάτων εγκληματικής δραστηριότητας.

Εναρμονίζεται το νομικό μας οπλοστάσιο με τα βήματα της κοινωνίας και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών για ασφάλεια και δικαιοσύνη.

Οι αλλαγές στο Ποινικό Κώδικα που βρίσκονται στη διαδικασία της διαβούλευσης επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά την αυξημένη ευαισθησία της κυβέρνησής μας στα κοινωνικά προβλήματα και την τάχιστη ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις των καιρών, ώστε αυτά να θεραπεύονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Νομοθετούμε με γνώμονα την αρχή ότι βασικό προαπαιτούμενο του πολιτισμού μας και της ευημερίας μας είναι η Δικαιοσύνη».

Η έως τώρα εμπειρία από τη δια ζώσης λειτουργία των σχολείων συνιστά έμπρακτη απόδειξη της δυνατότητας δια ζώσης ασφαλούς επαναλειτουργίας και στα Πανεπιστήμια

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στη δια ζώσης λειτουργία της εκπαίδευσης.

Όπως επεσήμανε: «Ανταποκρινόμενοι στην έμπρακτα αποδεδειγμένη βούληση της φοιτητικής νεολαίας για ασφαλή δια ζώσης λειτουργία των Πανεπιστημίων, προχωρήσαμε στην έκδοση ΚΥΑ που θέτει το πλαίσιο, ώστε να αποκατασταθεί στην πληρότητά της η εκπαιδευτική διαδικασία.

Η έως τώρα εμπειρία από τη δια ζώσης λειτουργία των σχολείων συνιστά έμπρακτη απόδειξη της δυνατότητας δια ζώσης ασφαλούς επαναλειτουργίας και στα Πανεπιστήμια.

Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΥ, η επαναλειτουργία των σχολείων, μέσω του εκτεταμένου αριθμού τεστ και την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, έχει περιορίσει αισθητά την κυκλοφορία του ιού στις ηλικιακές ομάδες των μαθητών, σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Επισημαίνεται ότι ο εβδομαδιαίος αριθμός κρουσμάτων στην ηλικιακή ομάδα 4-18 ετών:

Τον Ιούλιο, ήταν 4.324 κρούσματα κατά μέσο όρο.

Τον Αύγουστο, 4.738 κρούσματα κατά μέσο όρο.

Την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολικών μονάδων (13/9 και 19/9) 3.559 κρούσματα με πολύ περισσότερους ελέγχους.

Συνεπώς, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων ο αριθμός κρουσμάτων σε μαθητές ήταν χαμηλότερος από τους αντίστοιχους Ιουλίου και Αυγούστου, μήνες κατά τους οποίους δεν γίνονταν ούτε μαθήματα ούτε μαζικοί διαγνωστικοί έλεγχοι.

Στα Πανεπιστήμια έχουμε αποφασίσει οι ανεμβολίαστοι φοιτητές και καθηγητές, να κάνουν δύο φορές την εβδομάδα rapid ή PCR, αντί των self-test στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Έχουμε επανειλημμένως συγχαρεί την πανεπιστημιακή κοινότητα για τα ποσοστά ρεκόρ στον εμβολιασμό: Οι φοιτητές που έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει ξεπερνούν το 75%, τα μέλη του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού είναι εμβολιασμένα σε ποσοστό 87%, ενώ τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού που έχουν εμβολιαστεί ξεπερνούν το 91%».

Και κλείνοντας την τοποθέτησή του τόνισε: «Στηριγμένη στα δεδομένα αυτά, ακούγοντας τη βούληση των νέων, διασφαλίζοντας τη διαδικασία, εκφράζουμε την ισχυρή βούλησή μας και παραίνεση για την επαναφορά των Πανεπιστημίων της χώρας στη δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία. Η κυβέρνηση χαιρετίζει την σχετική απόφαση της Συνόδου των Πρυτάνεων και είναι έτοιμη να συνεργαστεί με του Πρυτάνεις για την εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία για όλη την ακαδημαϊκή χρονιά».

