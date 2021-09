Καιρός

Καιρός: πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες την Τετάρτη

Που και πότε θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα. Πόσο χαμηλά θα πέσει ο υδράργυρος. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για την Τετάρτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις πρωινές ώρες, σε Μακεδονία, Θεσσαλία, κεντρική και ανατολική Στερεά, Σποράδες και Εύβοια. Στην δυτική Ελλάδα αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στα ανατολικά, 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, που θα είναι αισθητή στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί, 4 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην πυρόπληκτη Εύβοια αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές στα κεντρικά και τα βόρεια και γρήγορη βελτίωση. Θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι, 4 με 5 μποφόρ, στα νότια τοπικά 6-7 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στην κεντρική Μακεδονία τις πρώτες ώρες της ημέρας θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην Θράκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις, με λίγες τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί-βορειοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 και στη Θράκη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις, που γρήγορα στο Ιόνιο και την Ήπειρο και από τις μεσημβρινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια, με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλία με σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί-βορειοανατολικοί, 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 και από το απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου (σημ: στη Θεσσαλία, έως 23 βαθμούς Κελσίου).

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 5 με 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 20 έως 26 βαθμούς, στην νότια Κρήτη έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται καιρός γενικά αίθριος. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 5 με 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στα νότια έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Για την Πέμπτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη, με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στα δυτικά τμήματα. Στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά μικρής ποσότητας αφρικανικής σκόνης στα νοτιοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί στα ανατολικά, 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στις περισσότερες περιοχές και δεν θα ξεπεράσει στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία τους 21 με 23 Βαθμούς, ενώ οι υψηλότερες τιμές της θα σημειωθούν στα νησιά του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη όπου θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

