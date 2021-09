Life

“Το Πρωινό”: Ο Αρναούτογλου για τον Σπύρο Ντούγια και το “Ελλάδα έχεις ταλέντο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για το νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, την σχέση ζωής την τηλεόραση, την σύντροφο του και την παρουσία του “Σέργιου” από τις “Άγριες Μέλισσες” στο “The 2Night Show”.

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι σε τέτοια παρέα, γιατί έρχονται άνθρωποι που θέλουν να μας δείξουν κάτι. Δεν μπαίνουμε να κρίνουμε την ζωή τους. Βλέπουμε τι μας δείχνει και αν αυτό μπορεί να επαναληφθεί», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Από τις πρόβες του «Ελλάδα έχεις ταλέντο», είπε ότι «πάμε να περάσουμε ωραία, να γελάσουμε, να προβληματιστούμε. Σαν σύνθημα ζωής πιστεύω στην «δεύτερη ευκαιρία» για αυτό είμαι εδώ. Ήρθε ένας νεαρός ράπερ και του είπα την επόμενη φορά θα σου δώσω λέξεις για να κάνεις ρίμες, για να αισθανθώ κι εγώ ότι πας παρακάτω».

«Αγαπώ την τηλεόραση, είμαι 47 χρόνων, τα 16 ήμουν χωρίς τηλεόραση και 31 χρόνια είμαι στην τηλεόραση. Εδώ είμαι σαν να είμαι σε παιδική χαρά. Θέλω να μπω και στο συναίσθημα των ανθρώπων. Το παρακολουθώ αυτό το πρόγραμμα, το βλέπω και στο εξωτερικό», συμπλήρωσε για το «Ελλάδα έχεις ταλέντο»

Σε ότι αφορά την βραδινή ζώνη και την εκπομπή “The 2Night Show”, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε «το αγαπάω το late night, ήταν δύσκολο να γίνει στην Ελλάδα, δεν έχουμε πολλούς καλεσμένους, ακόμη και αν φέρεις τον ίδιο άνθρωπο μετά από δύο χρόνια, πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό. Ευτυχώς έχουμε καλή αρχισυντάκτρια, την Νάνσυ που είναι και η σύντροφος μου και καλή ομάδα».

Τέλος, θέλοντας να ξεκαθαρίσει τι ισχύει για τον συμπαρουσιαστή του στην εκπομπή, τον Σπύρο Ντούγια, τον μικρό «Σέργιο» από τις «Άγριες Μέλισσες», είπε ότι «Ο Σπύρος έρχεται για 20-30 λεπτά, το απόγευμα, πριν από τις 20:30 -21:00 που πρέπει να είναι στο σπίτι του. Δεν περιμένει πάνω από ώρα για να τελειώσουμε εμείς το γύρισμα. Αφού φύγει από μένα ο πρώτος καλεσμένος πάει στον Σπύρο, από όπου φεύγει ο δεύτερος καλεσμένος, πριν έρθει σε μένα. Προσέχουμε πολύ και εγώ και ο ΑΝΤ1. Ο Σπύρος θα κάνει καριέρα τηλεπαρουσιαστή και όχι ηθοποιού. Να μου το θυμηθείτε. Μακάρι να κάνει καριέρα τηλεπαρουσιαστή γιατί δεν γίνονται τηλεπαρουσιαστές πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα, ίσως φταίει για αυτό και το Instagram».

Ειδήσεις σήμερα:

”Το Πρωινό” - Λιγνάδης: ο Αλί, η καταγγελία για βιασμό και η μήνυση

Φυλακές Τρίπολης - Λιγνάδης: η παράσταση που έγινε και οι αντιδράσεις (βίντεο)

“The 2night show” - Φαίη Σκορδά: Η τηλεόραση, o Λιάγκας και ο δεύτερος γάμος (βίντεο)