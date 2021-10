Κόσμος

Σίδνεϊ: φωτιά στον Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (εικόνες)

Ιερά σκεύη και κειμήλια, που φυλάσσονταν στον χώρο του Ιερού, υπέστησαν φθορές. Τι αναφέρει η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας.

Καταστροφική φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης, τοπική ώρα, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Σίδνεϊ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, η πυρκαγιά προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο εσωτερικό του ιστορικού και διατηρητέου κτηρίου του ναού και ειδικότερα σε τμήματα της στέγης του Ιερού Βήματος και του παρεκκλησίου του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

Ευτυχές είναι το γεγονός ότι τόσο ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Μακάριος όσο και οι συνεργάτες του, που εκείνη την ώρα ευρίσκονταν στον χώρο, δεν κινδύνευσαν και δεν υπέστησαν κάποια σωματική βλάβη. Ωστόσο, ιερά σκεύη και κειμήλια που φυλάσσονταν στον χώρο του Ιερού, υπέστησαν φθορές από τη μεγάλη ποσότητα των υδάτων που ερρίφθησαν κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, ενώ καταστράφηκαν ολοσχερώς η ηλεκτρονική και η μικροφωνική εγκατάσταση του ναού.

Η διαδικασία της αποτίμησης των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση μόλις ολοκληρωθεί. Αναφορικά με τα αίτια της φωτιάς, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα, με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της σχετικής έρευνας από τις αρμόδιες αρχές.

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας εκφράζει θερμές ευχαριστίες στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, το προσωπικό της οποίας, σπεύδοντας άμεσα να αντιμετωπίσει το συμβάν, απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς και έφερε εις πέρας το έργο της κατασβέσεώς της. Ευχαριστίες εκφράζονται επίσης και στο προσωπικό της Αστυνομίας, για την από πλευρά του άμεση κινητοποίηση και συνδρομή του στη δοκιμασία της τοπικής μας Εκκλησίας.

