Οικονομία

O Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ εξαγόρασε όλα τα κανάλια της Sony Pictures Television στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ αποκτά 22 κανάλια και δυο συνδρομητικές ψηφιακές πλατφόρμες (τύπου Netflix, ΟΤΤ) σε 12 χώρες.

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία του, ο διεθνής όμιλος media ΑΝΤΕΝΝΑ, με επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Αυστραλία, ήρθε σε συμφωνία με τη Sony Pictures Television για την απόκτηση των συνδρομητικών καναλιών και υπηρεσιών on demand των AXN, Sony, Viasat σε 12 χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.

Η συμφωνία, που αφορά 12 χώρες και 22 κανάλια και καλύπτει έναν πληθυσμό που ξεπερνάει τα 100εκ., επιτρέπει στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ να ισχυροποιήσει τη θέση του ως ένας από τους δυναμικότερους ομίλους media της Ευρώπης και να επεκτείνει περαιτέρω το αποτύπωμά του στο μιντιακό τοπίο της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Τα νεοαποκτηθέντα κανάλια και οι υπηρεσίες on demand έχουν 90% διείσδυση με περισσότερους από 24εκ. συνδρομητές σε 12 χώρες: Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σλοβακία, Κροατία, Σερβία, Σλοβενία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία και Μαυροβούνιο.

Τα 22 κανάλια, που περιλαμβάνουν τα ισχυρά brands των AXN και Viasat, έχουν πιστό και φανατικό κοινό προσφέροντας ένα συναρπαστικό μίγμα πρωτότυπων παραγωγών και διεθνών προγραμμάτων από μεγάλα studio, όπως Sony Pictures Entertainment, CBS, Warner Bros, NBC Universal, Disney, και eOne. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ θα εμπλουτίσει περαιτέρω το περιεχόμενό τους με ειδησεογραφικές και ψυχαγωγικές εκπομπές από διεθνή studio και εταιρίες παραγωγής που ανήκουν ή συνεργάζονται με τον ΑΝΤΕΝΝΑ στοχεύοντας στην ανάπτυξη των καναλιών σε κάθε χώρα. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ μελετά κι άλλες εξαγορές στην περιοχή τόσο σε εταιρίες παραγωγής περιεχομένου όσο και σε τηλεοπτικά κανάλια και υπηρεσίες ΟΤΤ.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, αυτή τη στιγμή, απευθύνεται σε ένα παγκόσμιο κοινό που ξεπερνά τα 150εκ. Στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, τα τελευταία 20 χρόνια, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ έχει πολύ επιτυχημένη διαδρομή, έχοντας δημιουργήσει αξίες πάνω από €1δις σε Σερβία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Ρουμανία και στις υπόλοιπες ανατολικοευρωπαϊκές αγορές. Με τεράστια τεχνογνωσία στην τηλεόραση και εντυπωσιακές επενδύσεις στο περιεχόμενο, ο Όμιλος είναι σε ιδανική θέση να αναπτύξει περαιτέρω αυτά τα δίκτυα.

Ο Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, δήλωσε: «Καθώς ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ συνεχίζει να επενδύει στα media και σε περιεχόμενο παγκοσμίως, η περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης παραμένει σημαντική για εμάς. Έχουμε επενδύσει σε αυτή την περιοχή για πάνω από 20 χρόνια, στοχεύοντας να προσφέρουμε την καλύτερη ψυχαγωγία και αξιόπιστη ενημέρωση στο κοινό της κάθε χώρας. Η επένδυση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ ξεκλειδώνει ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης σε αυτές τις αγορές».

Ο Adam Theiler, CEO Pay TV του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ B.V., δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που καλωσορίζω στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ την ομάδα της Sony Network στη Βαρσοβία, στη Βουδαπέστη και το Βουκουρέστι. Μαζί θα ενισχύσουμε την προσπάθειά μας για να ψυχαγωγήσουμε όλους εκείνους που εμπιστεύονται το AXN και το Viasat, και έτσι θα επιβεβαιώσουμε τη θέση μας ως ο αγαπημένος συνεργάτης της τηλεόρασης, αλλά και των διαφημιζόμενων που μοιράζονται το όραμά μας για ανάπτυξη της αγοράς της τηλεόρασης στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη».

Σχετικά με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ είναι ένας κορυφαίος πολυεθνικός οργανισμός media, περιεχομένου, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας και διατηρεί ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο διεθνών media assets σε διάφορες πλατφόρμες (Τηλεόραση, ΟΤΤ, Ραδιόφωνο, Ψηφιακά Μέσα, Μουσική, Εκδόσεις και Εκπαίδευσης) σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Ο Όμιλος ANTENNA επένδυσε στις εταιρίες Facebook, Twitter και Spotify από τα πρώτα τους χρόνια. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ κατέχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε media, που περιλαμβάνουν και την επενδυτική τράπεζα και fund Raine Group, τον μεγαλύτερο όμιλο media για νέους στον κόσμο Vice Media, καθώς και την εμβληματική εταιρία τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών στο Hollywood, Imagine Entertainment. Με ένα παγκόσμιο κοινό που ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ συνεχίζει να επεκτείνεται σε νέες αγορές, νέες τεχνολογίες και media.

Σχετικά με τη Sony Pictures Television

Η Sony Pictures Television (SPT) είναι μια από τις κορυφαίες παρόχους περιεχομένου στην τηλεοπτική βιομηχανία, δημιουργώντας, διανέμοντας και προσφέροντας εκπομπές διεθνώς, σε κάθε είδος και για κάθε πλατφόρμα. Πέραν του ότι διαχειρίζεται μια από τις μεγαλύτερες «βιβλιοθήκες» στον χώρο, που περιλαμβάνει βραβευμένες ταινίες, τηλεοπτικά σόου και formats, η SPT είναι το σπίτι ενός παγκόσμιου, αναπτυσσόμενου φορέα συγκέντρωσης περιεχομένου που διαχειρίζεται ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο εταιριών παραγωγής (ιδιόκτητων ή ως αποτέλεσμα κοινοπραξίας) σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη, Λατινική Αμερική, νοτιοανατολική Ασία και Ωκεανία, καθώς και επίγεια και ψηφιακά κανάλια σε όλον τον κόσμο. Η SPT είναι μια εταιρία της Sony Pictures Entertainment Company, θυγατρική της Sony Group Corporation που έχει βάση το Τόκιο.

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: απόσπασμα από το επεισόδιο της Δευτέρας (βίντεο)

Αναδρομικά κληρονόμων: σε λειτουργία η πλατφόρμα

Επίθεση με βιτριόλι: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στον ΑΝΤ1 τις πρώτες σοκαριστικές στιγμές