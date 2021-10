Life

“Ήλιος”: νέα επεισόδια με καθηλωτικές εξελίξεις (εικόνες)

Απρόσμενα γεγονότα και ανατροπές επιφυλάσσουν τα επόμενα επεισόδια της δημοφιλούς καθημερινής σειράς του ΑΝΤ

Με δραματικές εξελίξεις, εκπλήξεις, ανατροπές και απροσδόκητα γεγονότα συνεχίζεται ο β΄ κύκλος της σειράς «Ήλιος», που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, που προβάλλεται αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, που ξεκινά στις 18:45.

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 16

Η Έλσα, με τα στοιχεία που έχει στα χέρια της, απειλεί ανοιχτά την Αλεξάνδρα ότι θα καταδώσει τόσο αυτή όσο και την Αλίκη στην Αστυνομία για τον φόνο του Βολίδη. Ο Δημήτρης φοβάται πως ο Ιάσονας θα αποπειραθεί να αυτοκτονήσει, την ίδια ώρα που και η Εύα είναι εξαφανισμένη. Ο Νικήτας αποκαλύπτει στον Αντώνη ότι ξέρει την αλήθεια για την Δάφνη κι εκείνος τον παρακαλεί να μη μιλήσει στη Λήδα... Ο Μιχάλης μπαίνει κρυφά στο γραφείο του Δημήτρη και φωτογραφίζει τον φάκελο με τα στοιχεία της υπόθεσης του Βολίδη. Η Αλίκη έχει χάσει πια την ψυχραιμία της και ο Δημήτρης προσπαθεί να καταλάβει τι την απασχολεί… Η Έλσα πηγαίνει στο Τμήμα, αποφασισμένη να «δώσει» την Αλίκη και την Αλεξάνδρα...

ΤΡΙΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 17

Κάποιος άγνωστος δίνει στην Αλεξάνδρα μια πολύτιμη πληροφορία που «καίει» την Έλσα, αφού τη συνδέει άμεσα με την οργάνωση του Μενέλαου. Η Αλίκη σοκάρεται όταν μαθαίνει πως ο Βολίδης δέχτηκε δύο χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ η ίδια θυμάται ότι τον χτύπησε μόνο μία φορά… Στο μεταξύ, φτάνουν στα χέρια του Δημήτρη, κάποιες φωτογραφίες από το πάρτι της νύχτας της δολοφονίας. Ο Νικήτας νιώθει ενοχές που κρύβει από τη Λήδα το μυστικό του Αντώνη και της Δάφνης, ενώ εξακολουθεί να πιέζεται από τον εκβιασμό της Τζένης. Όλοι συνεχίζουν να ψάχνουν τον Ιάσονα που αγνοείται. Το άνοιγμα της διαθήκης του δολοφονημένου πατέρα Ζερίδη, εκπλήσσει όσους μαθαίνουν το περιεχόμενό της και δημιουργεί πολλά ερωτηματικά…

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 18

Η Εύα φροντίζει τον Ιάσονα στο κρησφύγετό του και μεταξύ τους αρχίζει να αναπτύσσεται μια σχέση εμπιστοσύνης. Όμως τα ψέματα που λέει στην Αλίκη για να λείπει απ’ το σπίτι, φέρνουν ένταση. Η Μαργαρίτα επισκέπτεται αιφνιδιαστικά την Αλίκη και τη ρωτά γιατί παρακολουθούσε την κηδεία του άντρα της… Την ίδια ώρα η Έλσα ετοιμάζεται να στείλει στη Μαργαρίτα τα στοιχεία που έχει για το φόνο του άντρα της. Ο Δημήτρης εντοπίζει μέσα στις φωτογραφίες του πρωτοχρονιάτικου πάρτι μία γυναίκα που δεν φαίνεται το πρόσωπό της και θέλει να τη βρει. Ο Νικήτας ετοιμάζεται να κάνει νέα ληστεία για να απαλλαγεί επιτέλους από την Τζένη… Ο Αντώνης ξεκινά να φυγαδεύσει την Δάφνη με το μωρό. Ο κίνδυνος, όμως, τους ακολουθεί. Ένα βίντεο για την υπόθεση Βορίδη φτάνει στο γραφείο του Δημήτρη. Η Αλίκη νιώθει πως κάθε λεπτό, μετράει σε βάρος της…

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 19

Η Αλίκη, στα όρια της κατάρρευσης με τα στοιχεία που ανακαλύπτονται για το φόνο του Βολίδη, παίρνει μια απόφαση που θα έχει αντίκτυπο στις ζωές όλων. Η Έλσα συλλαμβάνεται μπροστά στα μάτια της Μαργαρίτας. Η Αλεξάνδρα προσφέρει τη βοήθειά της στο δικηγόρο της Έλσας, έχοντας καταστρώσει ένα νέο σχέδιο. Κι ενώ ο Άρης ανακαλύπτει το μυστικό της Εύας, η Αλίκη μαθαίνει από την Αλεξάνδρα ένα σκοτεινό μυστικό που τη σοκάρει και ανατρέπει τις ισορροπίες μεταξύ τους. Η Λήδα συγκρούεται με τον Νικήτα, επειδή δεν συμφωνεί με το σχέδιό του για την Τζένη. Η Δάφνη ζητάει από τον Αντώνη να μεσολαβήσει, έτσι ώστε να τους βοηθήσει ο Νικήτας να το σκάσουν με το μωρό. H Έλσα, προκειμένου να ελαφρύνει τη θέση της, είναι έτοιμη να αποκαλύψει στον Δημήτρη ένα στοιχείο για το φόνο του Βολίδη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 20

Η Αλίκη και η Αλεξάνδρα έρχονται σε πλήρη σύγκρουση βλέποντας ότι ο κλοιός γύρω τους στενεύει… Η Αλίκη συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται σε αδιέξοδο… Η Εύα οδηγεί την Ελένη στον Ιάσονα και ζηλεύει τη σχέση που βλέπει ότι έχουν αναπτύξει μεταξύ τους. Ο Νικήτας, παρά τις διαφωνίες της Λήδας, αποφασίζει να προχωρήσει με τη ληστεία... Η Αλίκη προσπαθεί να πάρει από την τσέπη του Δημήτρη το χαρτάκι που αποκαλύπτει την ενοχή της. Η Ελένη ενημερώνει τον Ιάσονα για τον θείο του και πως είναι έτοιμος να ομολογήσει την ενοχή του στην αστυνομία. Ο Ιάσονας τότε αποφασίζει να παραδοθεί. Τα πράγματα, όμως, δεν θα πάνε όπως τα περιμένει…

