Life

“The 2night show” - Ευγενία Δημητροπούλου: Ο “Ήλιος”, το θέατρο και ο κρυφός γάμος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καλεσμένη στην εκπομπή "The 2night Show" η Ευγενία Δημητροπούλου αποκάλυψε όλες τις λεπτομέρειες για τον κρυφό γάμο της και για τη σχέση της με τον σύζυγό της.

Στην παρέα του «The 2 Night Show» ήταν καλεσμένη η ταλαντούχα ηθοποιός Ευγενία Δημητροπούλου, που πρωταγωνιστεί στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 "Ήλιος".

Η Ευγενία Δημητροπούλου, πιο ευτυχισμένη και πιο ερωτευμένη από ποτέ, αποκάλυψε όλες τις λεπτομέρειες για τον κρυφό γάμο της και για τη σχέση της με τον σύζυγό της που της άλλαξε τη ζωή.

Εξήγησε τον λόγο που δεν ήθελε να γίνει γνωστός ο γάμος της. «Όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν τα φωνάζω τα πράγματα. Αντίστοιχα κι ο σύζυγός μου. Θέλαμε να το κρατήσουμε για εμάς. Έχουμε σκοπό να κάνουμε θρησκευτικό γάμο κάποια στιγμή, αλλά θέλαμε να κάνουμε και πολιτικό πολύ μαζεμένα. Είμαστε παντρεμένοι από τις 11 Ιουνίου» είπε αρχικά η Ευγενία Δημητροπούλου.

«Το περίεργο ήταν, επειδή είναι Νευροχειρουργός κι άρα μπορεί να βρει κανείς πολύ εύκολα το κινητό του, τον καλούσαν στον προθάλαμο του χειρουργείου από διάφορες εκπομπές κι ο ίδιος δεν άκουγε και καλά και μετά απαντούσε όχι πάρτε στην Ευγενία. Έχει συστολή, όταν δημοσιοποιήθηκε το όνομά του, έκλεισε τα social media του και λέει δεν το έχω αυτό. Ας έχω καλύτερα μόνο την ιατρική μου σελίδα» συμπλήρωσε η Ευγενία Δημητροπούλου.

Ακόμα, εξήγησε γιατί φέτος αποφάσισε να μην κάνει θέατρο, αλλά να επικεντρωθεί στα γυρίσματα της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1 «Ήλιος» και μίλησε για την υπέροχη σχέση που έχει με τους συναδέλφους της.

Η Ευγενία Δημητροπούλου πέρασε και από την εκπομπή του μικρού Σπύρου Ντούγια και κυριολεκτικά μεταμορφώθηκε!

Ειδήσεις σήμερα:

Ανήλικοι “σήκωσαν” 26000 ευρώ με κλεμμένες πιστωτικές κάρτες

Κορονοϊός: δωρεάν rapid test την Τετάρτη σε 165 περιοχές

Ελλάδα - Γαλλία: οι ΗΠΑ στηρίζουν την αμυντική συμφωνία