“The 2Night Show” με… άρωμα γυναίκας την Τρίτη (εικόνες)

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και το «The 2night Show» «γράφουν» την 6η χρονιά τους στο late night πρόγραμμα του ANT1, με ενδιαφέρουσες συναντήσεις και ανατρεπτικούς καλεσμένους.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται για πρώτη φορά στο «The 2Night Show» την υπέρλαμπρη Φαίη Σκορδά.

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, η αγαπημένη παρουσιάστρια της πρωινής ζώνης του ΑΝΤ1 μιλάει για την πορεία της στην τηλεόραση, για την προσωπική της ζωή, για τη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της, Γιώργο Λιάγκα, και το πώς εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια, για τα παιδιά της και τον καθοριστικό ρόλο που έχει παίξει η μητρότητα στη ζωή της, καθώς και για τα μελλοντικά της σχέδια.

Η όμορφη Φαίη χαρίζει αστείρευτες στιγμές γέλιου, αφού τολμάει να παίξει «Μπλόφα» με τον Γρηγόρη και οι αντιδράσεις της είναι απολαυστικές!

Στην παρέα του «The 2 Night Show» έρχεται και η ταλαντούχα ηθοποιός Ευγενία Δημητροπούλου. Η γλυκιά Ευγενία, πιο ευτυχισμένη και πιο ερωτευμένη από ποτέ, μας αποκαλύπτει όλες τις λεπτομέρειες για τον κρυφό γάμο της και για τη σχέση της με τον σύζυγό της που της άλλαξε τη ζωή.

Εξηγεί γιατί φέτος αποφάσισε να μην κάνει θέατρο, αλλά να επικεντρωθεί στα γυρίσματα της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1 «Ήλιος» και μιλάει για την υπέροχη σχέση που έχει με τους συναδέλφους της. Τέλος, περνάει από την εκπομπή του μικρού Σπύρου Ντούγια και κυριολεκτικά μεταμορφώνεται!

Μαζί ξενυχτάμε, παίζουμε, γελάμε, συγκινούμαστε, ακούμε τις πιο ενδιαφέρουσες εξομολογήσεις!

«The 2night Show»: Απόψε στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

