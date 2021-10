Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κρήτη: κρούσματα σε καταυλισμό σεισμόπληκτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχείς έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού στους καταυλισμούς των σεισμόπληκτων



Κρούσματα κορονοϊου σε καταυλισμό σεισμόπληκτων επιβεβαίωσε ο ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο των rapid test που διενεργεί στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost πρόκειται για έναν 26χρονο και δύο ανήλικα παιδιά 12 και 15 ετών, μέλη της ίδια οικογένειας που διέμεναν σε σκηνή στην περιοχή της Ζήντας, του Δήμου Μινώα.

Μέσα στη σκηνή διέμεναν συνολικά 12 άτομα!

Οι πληροφορίες του cretapost, αναφέρουν ότι δεν ήθελαν να μετακινηθούν από τον χώρο της σκηνής, όπου μετέβη η Διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Λένα Μπορμπουδάκη ώστε να τους πείσει να μεταβούν σε ξενοδοχείο Covid του Ηράκλειου.

Τελικά μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ οι έλεγχοι του ΕΟΔΥ, συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς για την αποφυγή διασποράς του κορoνοϊού στους καταυλισμούς των σεισμόπληκτων.

ΠΗΓΗ: cretapost.gr\

Ειδήσεις σήμερα:

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: Καμία βία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή

ΕΠΑΛ Σταυρούπολης: Καταγγελίες για οργανωμένο φασιστικό σχέδιο

Mad Clip: Φωτογραφία από το νεκροτομείο προκαλεί σάλο