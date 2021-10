Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι – Γιατρός Ιωάννας: Αν είχε πάρει μεγάλη ανάσα, θα υπήρχε κίνδυνος για τη ζωή της

«Απορώ πώς δεν λιποθύμησε», κατέθεσε στο δικαστήριο η γιατρός που περιέγραψε τις μάχες στο χειρουργείο και την ανήκεστο βλάβη.

«Δόθηκε μάχη για τη ζωή της Ιωάννας κατά τα πρώτα χειρουργεία», ανέφερε στην κατάθεσή της, στη δίκη για την επίθεση με βιτριόλι εναντίον της Ιωάννας Παλιοσπύρου, η Μαρία Καλοφώνου, η γιατρός που επί 16 μήνες περιθάλπει την Ιωάννα.

Με την έναρξη της τρίτης δικάσιμου, όπου και πάλι η κατηγορούμενη και το θύμα βρίσκονται στη δικαστική αίθουσα, το δικαστήριο κάλεσε τη διευθύντρια της Πλαστικής Χειρουργικής Κλινικής του Θριασίου, Μαρία Καλοφώνου, που ανέλαβε τη βαριά εγκαυματία τη δεύτερη ημέρα μετά την επίθεση με βιτριόλι.

Η γιατρός, από την αρχή της κατάθεσής της, ήταν ξεκάθαρη στο δικαστήριο, καθώς τόνισε πως η ποσότητα του υγρού που δέχθηκε η Ιωάννα θα μπορούσε να έχει θανατηφόρο αποτέλεσμα.

Όπως είπε η κ. Καλοφώνου:

«Παρέλαβα την Ιωάννα Παλιοσπύρου τη δεύτερη ημέρα μετά την επίθεση. Τα εγκαύματα χρειάζονται 2-3 24ωρα για να γίνει ανάνηψη για να μη συμβεί αυτό που λέμε ολιγαιμικό σοκ. Αυτό μπορεί να συμβεί σε τέτοιες περιπτώσεις και να επηρεάσει όλα τα όργανα. Αυτό προσπαθούσαμε να αποφύγουμε τις πρώτες ημέρες. Τα εγκαύματα ήταν βαθιά. Ήταν ολικού πάχους και αυτό σημαίνει ότι έχει καεί όλο το δέρμα και δεν υπάρχει δυνατότητα αναγέννησης. Αυτό σημαίνει ότι το δέρμα θα γίνει από γκρι, μαύρο και θα πρέπει να αφαιρεθεί».

Επίσης, η μάρτυρας σημείωσε ότι η Ιωάννα αντιμετώπισε σοβαρό κίνδυνο και με το μάτι της και πρόσθεσε: «Είχε δυο σηπτικά επεισόδια, δηλαδή μικρόβια στο αίμα. Το δεύτερο επεισόδιο στις αρχές Ιουλίου μάς τρόμαξε περισσότερο γιατί δεν υπήρχε αντιβιοτικό για να το αντιμετωπίσουμε».

Για τις πρώτες πολύωρες επεμβάσεις που έγιναν, η κ. Καλοφώνου επεσήμανε: «Όταν βάλαμε την Ιωάννα στο χειρουργείο, δεν ξέραμε που έχει φτάσει. Το οξύ προχωράει βαθιά, θα μπορούσε να είχε κάψει μύες ή οστά. Στον τράχηλο θα μπορούσε να είχε πάει σε βαθύτερα στρώματα. Όταν την έβαλα χειρουργείο ζήτησα να υπάρχει αγγειοχειρουργός γιατί φοβήθηκα ότι μπορεί να έχει αγγίξει αγγεία και να μη μπορώ να σταματήσω την αιμορραγία».

Αναφερόμενη στον κίνδυνο ζωής της Ιωάννας, υπογράμμισε στο δικαστήριο πως «η θανατηφόρα δόση στο βιτριόλι είναι τα 10ml, δηλαδή μία κουταλιά του γλυκού αρκεί για να σκοτώσει αν το καταπιεί κάποιος. Θα μπορούσε να κατέβαινε στον οισοφάγο...».

Η μάρτυρας κατέθεσε πως ότι η βοήθεια της φαρμακοποιού ήταν σωτήρια. «Απορώ πώς βρήκε τη δύναμη από τον πόνο εκείνης της στιγμής να φτάσει μέχρι το φαρμακείο. Απορώ πώς δεν λιποθύμησε από τον πόνο. Αν είχε λιποθυμήσει από τον πόνο τη στιγμή της επίθεσης και είχε πέσει μέσα στο υγρό, ποιος ξέρει τι θα συνέβαινε», τόνισε. Διευκρίνισε, δε, πως «όταν το βιτριόλι πέφτει, εκλύει θερμότητα και ατμούς. Ξέρουμε ότι το βιτριόλι ήρθε σε επαφή με αεροφόρες οδούς, αφού έχει καεί στη μύτη. Αν είχε πάρει μία μεγάλη ανάσα, θα υπήρχε κίνδυνος για τη ζωή της. Επίσης, εάν το υγρό συνέχιζε να λειτουργεί και δεν είχε φτάσει στο φαρμακείο να πλυθεί, θα είχε προχωρήσει στον τράχηλο, από τον οποίο περνούν πολλά αγγεία, τα οποία αν διαβρωθούν μπορούν να οδηγήσουν στον θάνατο».

Η διαδικασία συνεχίζεται.

