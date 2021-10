Κοινωνία

Καιρός: Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες (χάρτης)

Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου. Πού και πότε χτυπήσουν τα ισχυρά φαινόμενα.

Μια ατμοσφαιρική διαταραχή στην ευρύτερη περιοχή της Ιταλίας αναμένεται να σχηματίσει ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο, κινούμενο αργά ανατολικά, θα επηρεάσει τη χώρα μας με ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα από τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης 6 Οκτωβρίου έως και το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Αυτό θα είναι και το πρώτο γενικευμένο κύμα κακοκαιρίας του φθινοπώρου, 110 ημέρες μετά τις πολυήμερες βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν κατά το πρώτο μισό του Ιουνίου. Τα ισχυρά φαινόμενα σε ορισμένες περιπτώσεις θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πολύ ενισχυμένους ανέμους. Σημαντικές και κατά περιόδους ισχυρές βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν στις καμένες εκτάσεις της Εύβοιας και της Πελοποννήσου. Επίσης εκτιμάται ότι περισσότερο θα επηρεαστούν τμήματα της Δυτικής Ελλάδας (Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά), όπου τα φαινόμενα εκτός από ένταση θα έχουν και αυξημένη διάρκεια.

Ο καιρός την Τετάρτη

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν δίνοντας βροχές τοπικού χαρακτήρα, κυρίως στα βορειοδυτικά. Από τις μεσημεριανές ώρες βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο Βόρειο Ιόνιο και σε περιοχές της Ηπείρου, φαινόμενα που σταδιακά θα ενταθούν και μέχρι το βράδυ θα επεκταθούν στο Κεντρικό Ιόνιο και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Στο Βόρειο Ιόνιο δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν χαλαζοπτώσεις. Τις νυκτερινές και πρώτες πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 5 έως 23, στην Ήπειρο από 8 έως 27 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 7 έως 24, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 26, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 26 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 13 έως 23 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν στους 25-26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 6 Μποφόρ και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 Μποφόρ και από το απόγευμα τοπικά 6 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, που τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 Μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς.

