Διαγραφή Μπογδάνου: οι αντιδράσεις των κομμάτων

Πώς σχολιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τη διαγραφή του βουλευτή της ΝΔ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Ποικίλες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση του πρωθυπουργού να τεθεί εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο βουλευτής Ά Αθήνας, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, μετά τα τεκταινόμενα στη Βουλή.

"Με καθυστέρηση δύο εβδομάδων ο κ. Μητσοτάκης θυμήθηκε να διαγράψει από την Κ.Ο. του κόμματός του τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, αφού πρώτα τον εξέθεσε ανεπανόρθωτα ο κ. Δένδιας" αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του και προσθέτει: "Η φασιστική και αποτρόπαια δημοσιοποίηση της λίστας με τα ονόματα νηπίων μεταναστών δεν ήταν ικανή, μέχρι που ο Μπογδάνος άγγιξε και το περιβάλλον του ίδιου του κ. Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα, ανέφερε στη Βουλή ότι στις γιορτές μίσους σε Γράμμο - Βίτσι παρευρέθηκε μαζί με την επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη, κα Μαρία Αντωνίου, αλλά και τον βουλευτή Καστοριάς της Ν.Δ. Ζήση Τζηκαλάγια.

Συνεπώς, για να είναι ειλικρινής η στάση του κ. Μητσοτάκη, εκτός από τον Μπογδάνο θα πρέπει να διαγράψει άμεσα και τον βουλευτή Τζηκαλάγια και να αποπέμψει την κα Αντωνίου από το Πρωθυπουργικό Γραφείο στη Θεσσαλονίκη, που συμμετείχαν στις γιορτές μίσους μαζί με της Χ.Α. και το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη. Και μετά ας πάρουν σειρά οι ακροδεξιοί πρωτοκλασάτοι υπουργοί του. Διαφορετικά, αυτή η σημερινή του απόφαση θα είναι υποκριτική και θα επιβεβαιώνει ότι ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει και ανέχεται ακροδεξιούς στο κόμμα του και την κυβέρνησή του".

«Είχαμε προειδοποιήσει για την ακροδεξιά στροφή της ΝΔ. Η διαγραφή Μπογδάνου δεν την αναιρεί», αναφέρει ο Παύλος Χρηστίδης, εκπρόσωπος τύπου του Κινήματος Αλλαγής, σε σχόλιό του για τη διαγραφή του Κ. Μπογδάνου.

Σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΜέΡΑ25 αναφέρει: "Η διαγραφή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου από την Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτό που λέμε «πολύ λίγο, πολύ αργά» και κυρίως «πολύ υποκριτικά». Ο Κ. Μπογδάνος δεν άλλαξε ούτε απόψεις, ούτε ύφος και γλώσσα εκφοράς τους από όταν η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να τον εντάξει στους διεκδικητές ψήφου της. Η συγκεκριμένη δεξαμενή ψήφων στην οποία στόχευε το κυβερνών πλέον κόμμα, δεξαμενή στην οποία κολυμπάνε ακόμα ανενόχλητοι όχι απλά βουλευτές αλλά και Υπουργοί, ήταν, είναι και παραμένει εμφυλιοπολεμική, μισάνθρωπη και ακροδεξιά, όσο κι αν για πρόσκαιρους επικοινωνιακούς λόγους, αποφασίζεται ότι θα τηρούνται κάποια προσχήματα. Έχει πολύ δρόμο η συγκεκριμένη κυβέρνηση μέχρι την κάθαρση από ακροδεξιά βαρίδια. Προς το παρόν, βαρύνεται για το ότι έβαλε στη Βουλή αυτά τα βαρίδια, όπου παραμένουν ακόμα και κατόπιν της υποκριτικής διαγραφής τους από το κομματικό μαντρί".

