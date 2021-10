Καιρός - Αρνιακός: Βροχές και χαλάζι στα δυτικά της χώρας (βίντεο)

Καιρός

Αναλυτική πρόγνωση για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων τι επόμενες ώρες, από τον μετεωρολόγο Τάσο Αρνιακό.

Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός παρουσίασε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών τις επόμενες ώρες, προειδοποιώντας για το κύμα κακοκαιρίας που θα πλήξει κυρίως τη δυτική Ελλάδα.

Όπως είπε αναμένονται αρκετές βροχές, ακόμη και χαλάζι, σε αρκετές περιοχές της δυτικής Ελλάδας. Ειδικότερα, τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Μακεδονία.

Ο καιρός θα αρχίσει να παρουσιάζει επιδείνωση από το απόγευμα της Τετάρτης. Μέχρι τότε, θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 23-27 βαθμούς στα κεντρικά και στους 28 νοτιότερα.

Προανήγγειλε, τέλος, πως την Παρασκευή αναμένεται να βρέξει και στην Αθήνα.

