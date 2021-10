Κοινωνία

Νέο Ηράκλειο - Επίθεση σε ΚΕΕΡΦΑ: Ένοχος ο 30χρονος

Ποια ποινή επιβλήθηκε στον 30χρονο από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας,

Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, ο 30χρονος ο οποίος είχε συλληφθεί για την επίθεση εναντίον μελών του ΚΕΕΡΦΑ στο Ν. Ηράκλειο, κατά τη διάρκεια αντιφασιστικής εκδήλωσης για τον ένα χρόνο από την απόφαση στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Ο 30χρονος, ο οποίος στο δικαστήριο δήλωσε πρώην μέλος της Χρυσής Αυγής, κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης και παράνομη οπλοκατοχή χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Το δικαστήριο τον απάλλαξε μόνο από την κατηγορία της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας την οποία αντιμετώπιζε.

Οι μάρτυρες που κατέθεσαν τον αναγνώρισαν ως ο επικεφαλής της ομάδας των μαυροντυμένων με τα κράνη , οι οποίοι τους επιτέθηκαν κι άρχισαν να τους κτυπούν με μανία. Ήταν εκείνος που, όπως τόνισαν, δεν φορούσε κουκούλα ενώ στον αγκώνα του, είχε ναζιστικό τατουάζ από το οποίο και ταυτοποιήθηκε.

«Δεν ήταν πρόθεση μου να γίνει οτιδήποτε και ζητώ συγνώμη», είπε ο κατηγορούμενος, ο οποίος, ωστόσο, λίγο αργότερα παραδέχτηκε πως ήταν στο παρελθόν στη Χρυσή Αυγή. «Ήμουν φασίστας. Ήμουν στη Χρυσή Αυγή. Θεώρησαν ότι είμαι εχθρός. Οι φωτογραφίες είναι από 20-21 ετών. Δεν τα ενστερνίζομαι πλέον όλα αυτά. Μπορώ να βγάλω το μπουφάν να σας δείξω ότι έχω καλύψει και το τατουάζ», ανέφερε στο δικαστήριο.

Η σύντροφός του από την Αλβανία με την οποία έχει ένα παιδί και σκοπεύουν να παντρευτούν τον χαρακτήρισε «πατριώτη» που έχει όμως στοχοποιηθεί λόγω της ανάμειξής του στη Χρυσή Αυγή.

