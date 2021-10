Τερματοφύλακας ετών... 88

Ο 88χρονος "κλέβει τις εντυπώσεις" ως τερματοφύλακας στην Ουαλία

Ο Καζουγιόσι Μιούρα συνεχίζει να γράφει ιστορία παίζοντας στη Γιοκοχάμα όντας 54 ετών, ενώ προ ολίγου καιρού o απίθανος Ρόνι Μπράουνσβαϊκ έκανε ντεμπούτο στα... 60 του με την εθνική ομάδα του Σουρινάμ.

Ο Άλαν Κάμσελ, όμως, είναι άλλη "κλάση"! Συνεχίζει να αγωνίζεται ως τερματοφύλακας στην Πένραϊν Μπέι Στόλερς, έχοντας φτάσει τα... 88!

«Ξεκίνησα να παίζω ερασιτεχνικά στα 40 μου» εξηγεί ο ηλικιωμένος Ουαλός, που μάλιστα είχε ξεκινήσει ως επιθετικός αλλά όσο περνούσαν τα χρόνια, αναγκάστηκε να παίξει σε κάποια πιο... ξεκούραστη θέση.

Δεν προβλέπεται πάντως να σταματήσει σύντομα. Όπως λέει, «δεν με πειράζει να πονάω το Σάββατο, γιατί απολαμβάνω τον αγώνα την Παρασκευή».

In other news, Alan Camsell is an 88 year-old goalkeeper who still plays for his local side, Penrhyn Bay Stollers FC.



??? "Lately I've realised I'm getting a bit slow, the ball's past me when I'm still diving. So what? It's only fun."



The beautiful game ?? pic.twitter.com/TEkdZNn8Tx