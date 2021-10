Κοινωνία

Πυροβολισμοί στην Ανάβυσσο

Αιματηρή επίθεση με τρεις τραυματίες.



Πυροβολισμοί "έπεσαν¨ στην Ανάβυσσο το βράδυ της Τετάρτης.

Αλλοδαποί, που φέρεται να είναι Κούρδοι ή Πακιστανοί, και σύμφωνα με πληροφορίες είχαν ενοικιάσει οικια airbnb, δέχθηκαν επίθεση από ένοπλο στην οδό Μανώλιας.

Τρεις αλλοδαποί τραυματίσθηκαν. Ο ένας, μετεφέρθη στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων ενω οι άλλοι δυο πιο σοβαρά τραυματισμένοι μετεφέρθησαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Αγνωστοι είναι , προς το παρόν, οι λόγοι της αιματηρής επίθεσης.

