“The 2night Show” - Βανέσα Βενέτη: Δεν βλέπω το παιδί μου επειδή... είμαι τρανς

Η τρανς Βανέσα Βενέτη σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση. Οι ερωτικές επαφές με γυναίκες και η άρνηση της πρώην συζύγου της να δει την κόρη της...

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο "The 2Night Show" βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης η trans ακτιβίστρια Βανέσα Βενέτη που γνωρίσαμε σαν διαγωνιζόμενη στο «Game Of Chefs». Η Βανέσα αναφέρει ότι trans δεν γίνεσαι από επιλογή, αλλά γεννιέσαι, και αφηγείται την ιστορία της ζωής της, μια ιστορία που κρύβει πολύ πόνο, αφού εδώ και 4 χρόνια δεν μπορεί να δει το παιδί της.

Αφηγήθηκε την ιστορία της ζωής της, μια ιστορία που κρύβει πολύ πόνο, αφού εδώ και 4 χρόνια δεν μπορεί να δει το παιδί της…

"Αυτό είναι που φωνάζω ως ακριβίστρια. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι γεννιέσαι ως αγόρι. Μπερδεύουν το βιολογικό φύλο με το κοινωνικό. Τρανς γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Δεν είναι επιλογή. Η ζωή ενός τρανς ατόμου είναι πολύ δύσκολη. Έχει σωματική ταλαιπωρία αλλά είναι τόσο όμορφο αυτό το ταξίδι της φυλομετάβασης.

Το πρόβλημα είναι όταν το λες και εξακολουθεί να μην το καταλαβαίνει ο άλλος. Δεν είναι επιλογή, γεννιέσαι. Όταν ο κόσμος το καταλάβει αυτό, θα γίνει πολύ πιο εύκολο. Άλλο η ταυτότητα του φύλου και άλλο ο σεξουαλικός προσανατολισμός, είναι δυο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Υπάρχουν τρανς γυναίκες που είναι λεσβίες και τρανς που είναι straight. Καλό είναι να μάθουμε να τα ξεχωρίζουμε. Όταν ήμουν στην εφηβεία, από πολύ μικρή ένιωθα την διαφορετικότητά μου. Έμαθα τόσα χρόνια να κατπιέζω τον εαυτό μου, φοβόμουν τις συνέπειες".

«Δεν είναι δίπλα μου οι συγγενείς μου, δεν με στήριξαν»

"Πριν ξεκινήσω το transition, οι ερωτικές μου επιλογές αφορούσαν γυναίκες. Είχα πολλές εμπειρίες με κορίτσια, δεν είχα καμιά επαφή με άντρα. Ήμουν ένα όμορφο παιδί, είχα το πακέτο. Είχα ερωτευτεί πολλές κοπέλες. Δεν κάνω σχέση αν δεν είμαι ερωτευμένη. Όταν γνώρισα τη σύζυγό μου, την ερωτεύτηκα κεραυνοβόλα. Ήθελα να πνίξω αυτό που νιώθω μέσα μου. Παντρεύτηκα όταν ήμουν 35 χρονών. Δεν είχα εκμυστηρευτεί σε κανέναν αυτό που είχα μέσα μου. Δεν τολμούσα, φοβόμουν.

Η κόρη μου είναι καρπός έρωτα με τη σύζυγό μου. Υπήρχαν νεύρα, όπως σε κάθε γάμο αλλά όχι δεν ξεσπούσα. Το παιδί ήταν τριών χρονών, όταν αποφάσισα να το πω. Σκεφτόμουν πολύ καιρό να αποκαλύψω στη γυναίκα μου όσα είχα μέσα μου, την αγαπούσα πάρα πολύ για να της το κρύβω. Αν υπήρχε αγάπη με την πρώην σύζυγό μου, δεν θα είχε γίνει όλο αυτό που συνέβη με το παιδί μας.

Δυστυχώς δεν τα πάμε καλά… Δεν με αφήνει να δω το παιδί μου. Έχω να τη δω τέσσερα χρόνια, σήμερα είναι 10 ετών. Δεν το έχω δει ούτε σε φωτογραφία, μιλάμε αραιά και πού στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω κατά πόσο του έχουν δηλητηριάσει τη ψυχούλα του. Με το παιδί μου είχαμε μια σχέση λατρείας, τώρα πια πολλές φορές μου λέει ότι δεν θέλει να μου μιλήσει, γιατί στεναχωρώ τη μητέρα του. Δεν είναι δίπλα μου οι συγγενείς μου, δεν με στήριξαν. Ούτε σε εκείνους επιτρέπει να βλέπει το παιδί μου» εξομολογήθηκε η Βανέσα Βενέτη.

