“ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ”: Έναρξη προγράμματος στήριξης φροντιστών

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Φροντιστή αποτέλεσε την κατάλληλη ημερομηνία για την έναρξη της συνέργειας της Thrive Global με την ΠΟΑμΣΚΠ.

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ) ενώνει τις δυνάμεις της με την Thrive Global Greece και με την ευγενική χορηγία της Novartis θέτουν σε εφαρμογή το πρόγραμμα Υποστήριξης Φροντιστών “ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ”, το οποίο ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Φροντιστή. Θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά και θα ολοκληρωθεί στις 6 Δεκεμβρίου 2021. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στέκεται δίπλα στους αφανείς ήρωες, οι οποίοι γεμάτοι ανιδιοτέλεια και αυτοθυσία παραμερίζουν το προσωπικό τους όφελος, για να φροντίσουν άτομα με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες.

Με απόλυτο σεβασμό στον χρόνο των φροντιστών και απώτερο στόχο να συνδράμει έμπρακτα στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας τους και στη βελτίωση της ψυχικής τους υγείας και ευεξίας, το “ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ» σχεδιάστηκε για να παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια και τις συμβουλές, ούτως ώστε να θωρακίσει αυτήν την ομάδα των ηρώων που βρίσκονται ανάμεσά μας. Μέσα από το “ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ” οι φροντιστές έχουν την ευκαιρία να υιοθετήσουν συνήθειες που προάγουν τη σωματική τους υγεία, μειώνουν το καθημερινό στρες και τους βοηθούν να διαχειριστούν καλύτερα τα συναισθήματά τους.

Διαδικτυακοί οδηγοί, βίντεο με βιώματα άλλων φροντιστών, podcasts, άρθρα και webinars για τη διαχείριση του άγχους, την καλύτερη ποιότητα ύπνου, τη σωστή διατροφή, την κίνηση και τις ανθρώπινες σχέσεις, είναι διαθέσιμα στη διαδικτυακή πλατφόρμα: https://prota-esy.thriveglobal.gr/to-programma. Oι συμμετέχοντες μπορούν να εγγραφούν προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε όλο το υλικό του προγράμματος καθημερινά, όλο το 24ωρο.

Τα βήματα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απλά. Με την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτείται η συμπλήρωση ενός ανώνυμου και εμπιστευτικού ερωτηματολογίου: Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο 25 ερωτήσεων, σχεδιασμένο από κορυφαίους επιστήμονες, αναφορικά με τις συμπεριφορές των φροντιστών σε θέματα ευεξίας - σωματικής, συναισθηματικής και ψυχικής-, που καθοδηγούν τους εισηγητές να εστιάσουν σε σημαντικά ζητήματα.

Η πλατφόρμα είναι φιλική προς τον χρήστη, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε όλο το υλικό του προγράμματος μέσα από ανεξάρτητες κατηγορίες. Το περιεχόμενο θα εμπλουτίζεται κάθε εβδομάδα. Στην κατηγορία “Webinars”, υπάρχει διαθέσιμη αναλυτική ενημέρωση για το πρόγραμμα των ζωντανών διαδραστικών webinars, τα οποία πραγματοποιούνται δύο φορές κάθε ημέρα - πρωί και απόγευμα, ούτως ώστε οι φροντιστές να μπορούν να επιλέξουν τον κατάλληλο χρόνο παρακολούθησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύκλος των 10 webinars θα επαναληφθεί, ώστε να υπάρχουν περισσότερες επιλογές.

Για την εγγραφή στο πρόγραμμα Υποστήριξης Φροντιστών “ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ” οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στον σύνδεσμο https://prota-esy.thriveglobal.gr/ .

Είναι σημαντικό να στηρίζουμε έμπρακτα όλους εκείνους τους ανθρώπους που με αυταπάρνηση προσφέρουν σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Λίγα λόγια για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας:

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόµων µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΠΟΑµΣΚΠ), η οποία ιδρύθηκε το 2008 και εδρεύει στο Ελληνικό στην Αθήνα, είναι δευτεροβάθµιος φορέας στον οποίο εντάσσονται Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι Ασθενών µε Σκλήρυνση κατά Πλάκας από όλη την Ελλάδα. Είναι το μοναδικό δευτεροβάθμιο σωματείο εκπροσώπησης Ατόµων µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΑµΣΚΠ) αναγνωρισμένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών (Αρ. Απόφασης 6403/2009) και διοικείται αποκλειστικά από ασθενείς µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) – Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ). Κύριος σκοπός της είναι ο συντονισμός των µελών της για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ΑµΣΚΠ και η βελτίωση της καθημερινότητας των ίδιων και των οικογενειών τους.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

Σοφοκλέους & Αριστοτέλους 19, 167 77 Ελληνικό Αθήνα

Τηλ. 2130222777 email: poamskp@otenet.gr

Site: www.poamskp.gr

Facebook: https://www.facebook.com/poamskp

YouTube: https://www.youtube.com/poamskp