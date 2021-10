Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Παρασκευή σε 186 σημεία της χώρας

Δείτε αναλυτικά σε ποιες περιοχές θα βρίσκονται Κινητές Μονάδες Υγείας του ΕΟΔΥ.

Σε 186 σημεία ανά την επικράτεια μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν δωρεάν rapid test για κορονοϊό την Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου.

Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορoνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.

Αναλυτικά οι 186 περιοχές:

Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:00 -15:00 Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00 Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30 -15:00 Δ. Διονύσου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 09:00 -15:00 Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00 Δήμος Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 &Ευπαύλεως, Χαϊδάρι, 09:00-15:00 Δ. Ελευσίνας, Κεντρική Πλατεία Ελευσίνας, Πλατεία Ηρώων, 09:30-15:00 Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη) 08:30-20:30. Δήμος Πυλαίας, ΚΑΠΗ Πανοράματος,Αγ. Γεωργίου 4, 09:30 - 15:00. Δήμος Καλαμαριάς, εντός δημοτικού θεάτρου, οδός Χηλής και Τριπόλεως 12, 09:30-15:00. Δήμος Θέρμης , ΚΑΠΗ Θέρμης, Ιασωνίδου 19, 09:30-15:00. Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου,πλατεία Ευόσμου, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 29, 09:30-15:00. Δήμος Αμπελοκήπων, Β' ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων, Ελευθερίας 55, 09:00-15:00 Δήμος Δέλτα, ΚΑΠΗ Κυμίνων, Κύμινα,09:00-14:30 Δήμος Ν. Χαλκηδόνας, κοινοτικό ιατρείο, Βαθύλακκος,09:30-15:00 Κοινωνικό Ιατρείο Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Λαγκαδά 53, 9:00 - 15:00. Άνω Πόλη, 7ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονικης, Ακροπόλεως 14, 9:00 - 15:00. Κάτω Τούμπα, 8ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Αρτάκης 9, 9:00 - 15:00. Τριανδρία, 14ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Ηρώων 4, 9:00 - 15:00. Χαριλάου, 6ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Νούκα Στέφανου 10, 9:00 - 15:00. Ιατρείο ΕΟΔΥ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198, στον προαύλιο χώρο της περιφέρειας, 09:30-15:00. Ιατρείο ΕΟΔΥ στη ΔΕΘ, είσοδος από Πύλη Εμπορίου στην Εγνατία, 08:30-15:30. Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ , 7:30-20:30 και Γ. Γεννηματάς , 10:30-17:30 Δ. Αγρινίου, ΚΑΠΗ Αγρινίου, Παπαφλέσα 5, Αγρίνιο, 08:30 -11:30 Δ. Αγρινίου, Παλαιά Λαχαναγορά, Αδαμαντίου Κοραή, 08:30-13:30 Ναύπακτος, Ίδρυμα Τσώνη, 09:00-14:00 Μεσολόγγι, ΚΑΠΗ, Τρικούπη Σπυρίδωνος 31, 09:00-15:00 Μπατσί Άνδρου, 09:00 Κέντρο Υγείας Άνδρου, 09:00 Κέντρο Νεότητας, Ναύπλιο, 09:00-15:00 Άργος, Στρατώνες Καποδίστρια, αίθουσα Δανάη, 09:00-15:00 Πλατεία Κρανιδίου, Κρανίδι, 10:30-14:00 Παναρκαδικό Νοσοκομείο Αρκαδίας, 08:00 Πλατεία Αγίου Βασιλείου,Τρίπολη, 09:00-14:00 Ψαθί (πλατεία),Αρκαδία 07:30-09:30 Ελληνικό (πλατεία),Αρκαδία 11:00-12:30 Στεμνίτσα (πλατεία),Αρκαδία 13:00-15:00 Δημαρχείο Άρτας, Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, 07:30-14:30 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα, 08:30-20:30 Πλατεία Ντε Μιράντα, Αχαΐα, 09:00 Αίγιο, Κέντρο Υγείας Αιγίου, Αίθουσα Μάνα και Παιδί, 09:00-15:00 Κ.Υ. Θήβας, Κάδμου 47, 09:00-15:00 Αίθουσα στο παλιό δημαρχείο Λιβαδειάς, Καραγιαννοπούλου 1,Λιβαδειά, 9:00-14:00 Άγιος Γεώργιος, Κοινοτικό κατάστημα, 9:00-11:00 Κυριάκι, Κοινοτικό κατάστημα, 12:00-14:00 Χαλκίδα Εύβοιας, παλαιά γέφυρα, κάτω από τη στάση των ταξί, 09:00-15:00 Λουτρά Αιδηψού Εύβοιας, Λιμένας, αίθουσα ΟΛΝΕ, 08:00-14:00 Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ζιάκα 23, Γρεβενά, 08:30-15:30 Δημαρχείο Γρεβενών, 08:30-15:00 Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας, Πλατεία Ελευθερίας, 08:00 - 14.00 Κέντρο Υγείας Δράμας, Αγαμέμνονος 2, 07:00 Κοινότητα Σιταγρούς, Δράμα, 09:00-13:30 Πάρκο Καρτάλη, Έβρος, 09:00 Στροφή Εγνατίας, Έβρος, 09:00 Κέντρο Υγείας Σουφλίου, 09:30 Δημοτικό Θέατρο Φουαγιέ, Αλεξανδρούπολης, 08:00 Λιμάνι Καμαριώτισσας, Έβρος, 08:00 Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας, 08:00 Καρπενήσι, ΚΑΠΗ Καρπενησίου, Ψαρών 2, 08:00-13:00 ΙΚΑ Ζακύνθου, 09:00-15:00 Πλατεία Σολωμού, 11:00-14:00 Πύργος Ηλείας, Αίθουσα Αποστολικής Διακονίας, Πλατεία Σάκη Καράγιωργα, 09:00-17:00 Αμαλιάδα, Δημαρχείο, Φιλικής Εταιρείας 6, Αμαλιάδα, 09:00-14:30 Αρχ. Ολυμπία, Δημαρχείο, Πρ. Κονδύλη & Χ. Κοσμοπούλου 1, Αρχ. Ολυμπία, 09:00-14:30 Βέροια, ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14 έναντι βήμα του Αποστόλου Παύλου, 08:30-15:00 Αλεξάνδρεια, ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας, 09:00-15:00 Νάουσα, Δημοτικό Θέατρο, Πετρίδη, 09:00-15:00 Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο, 09:00-15:00 Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, 09:00-15:00 ΜΧΑ Μεσόγειος, 10:00 Αρκαλοχώρι, Εκθεσιακό Κέντρο, 11:30 Αρκαλοχώρι, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, συντονιστικό κέντρο, 08:30-14:00 Αρκαλοχώρι, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, εκθεσιακό κέντρο, 10:00-14:00 Αρκαλοχώρι, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, κλειστό γήπεδο, 08:00-10:00 Ζίντα Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 09:30 Πατσίδερος, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου,11:00 Ινι, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 12:30 Σκινιάς, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου,14:00 Χούμερι, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου,09:30 Θράψανο, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 11:00 Ζωφόροι, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 12:30 Ρουσσοχώρια, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 14:00 Γαλατάς, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 09:30 Βόνη, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 11:00 Αρχοντικό, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 12:30 Σαμπάς, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 14:00 Θάσος, Κ.Υ. Πρίνου, 08:00-14:00 Ηγουμενίτσα, Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον», 09:00-17:00 Πλαταριά Θεσπρωτίας, δημαρχείο, 10:00-14:00 Μαυρομάτι, Θεσπρωτίας, Ηγουμενίτσα, 08.00 – 16.00 Καρκινάγρι Ικαρίας, 10:00 Εύδηλος Ικαρίας, κέντρο υγείας, 09:00-17:00 Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-17:00 Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00 Ειρινοδικείο Καβάλας, 08:30 Αμφιθέατρο Νομαρχίας Καβάλα, 09:00 Λεωφόρος Κύκνων, Καστοριά, 12:00-14:00 Κέντρο υγείας Καστοριάς (Καπετάν Κωττα 2, πρώην ΙΚΑ) 8:30-15:30 Άργος Ορεστικό, 9:30-11:30 Πνευματικό κέντρο Πάτμου (Πάτμιον), 8:00-16:00 Δημοτικό Κτήριο Δόνα, Κάλυμνος, 09:00 Κάλυμνος, κεντρικός λιμένας, 09:00-17:00 Προαύλιο Αγίας Τριάδας, Δήμου Λίμνης Πλαστήρας, Καλύβια Πεζούλας 08:00-10:00 Κεντρική Πλατεία Παλαμά, Δήμου Παλαμά Καρδίτσας, 08:00-11:00 Δήμος Σοφάδων, Ματαράγκας 08:00-12:00 Πλατεία Αγ. Παρασκευής, Καρδίτσα 08:00-13:00 Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας, Δήμου Καρδίτσας, 09:00-17:00 Νεοχώρι, Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, 10:00-12:00 Δήμος Παλαμάς, Προσαστίου, 11:30-14:00 Πλατεία Μορφοβουνίου, Δήμος Λίμνης Πλαστήρας, Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας: Αλεξάκης, Κατσούλα 09:00-14:00 Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, 09:00-17:00 Πλατεία Βαλλιάνου, Πλατεία Βαλλιάνου 4 Κεφαλλονιά, 08:00-16:00 Παλιό Γυναικόκαστρο, Κιλκίς, 12:00 Νέο Γυναικόκαστρο, Κιλκίς, 09:00 Κέντρο Υγείας Κοζάνη, 08:00 Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, πλησίον Πανεπιστημίου, 08:30-13:00 Καπή Ξυλοκάστρου, Αντιπτεράρχου Δεδε Βλάση, 09:30-13:30 Επαρχείο Κω, Ακτή Μιαούλη 2, 08:30-15:00 Καπή Αγίου Νικολάου, Γιαμπουδάκη 5, 9:00- :17:00 Βλαχιώτη Λακωνίας, 09:30 Κοινωνικό Φαρμακείο, Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 89 Λακωνία, 08:30 Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 08:00-16:00 Πλατεία Ταχυδρομείου Λάρισας, 08:00-16:00 Πλατεία ΟΣΕ Λάρισα, 08:00-16:00 Κεντρική Πλατεία Αγιάς, 08:00-15:00 Πλατεία Ατα, Λάρισα, 08:00-16:00 Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 08:00-16:00 Κτελ Λάρισας, 08:00-15:00 Κέντρο Υγείας Φαρσάλων, 08:00-12:00 Δημαρχείο Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 31, 10:00 - 14:00 Κ.Υ. Μυτιλήνης, Πλατεία Μαρτύρων, 09:00-17:00 Αρχή Αγοράς Λέσβου, 10:00 ΚΑΠΗ Λευκάδας, Σκιαδαρέση 3, 08:00-16:00 Κοινότητα Βασιλικής, Δημαρχείο, 09:30 - 10:30 Κοινότητα Φτέρνου, Κοινοτικό Γραφείο, 11:00 - 12:00 Κοινότητα Βουρνίκα, Κοινοτικό Γραφείο, 12:15 - 13:15 Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, Φιλοσόφων 1, 08:00 - 10:00 Πλατεία Ελευθερίας, Ελ. Βενιζέλου 43, 08:00-16:00 Μεταξουργείο, Καραμπατζάκη & Αναπαύσεως, Μαγνησία 08:00-14:00 Αλυκές, Κτήριο ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ, Βάκχου & Ηρώων Πολυτεχνείου, 08:00-14:00 Αλμυρός, Αγ. Τρύφωνος 2, (έναντι Κ.Υ), 08:30-11:00 Βελεστίνο, έναντι Γηπέδου, 11:30-13:30 Καλαμάτα, Αίθουσα Κουμουνδούρος-Κτήριο ΠΕ Μεσσηνίας, 08:30-15:30 Πλατεία Μεσσήνης, 08:30 -15:00 Νοσ. Κυπαρισσίας. 09:00 - 14:30 Παλιό Δημοτικό Σχολείο Καρδαμύλης. 09:00 - 13:00 Πύλος Μεσσηνίας, κέντρο υγείας, 09:00-14:30 Εκκλησία Αγίου Νικόδημου, Χώρα Νάξου, 07:00 Κέντρο Υγείας (πρώην ΙΚΑ) isobox, Ανδρέου Δημητρίου 1, 8.30-14.30 Πλατεία Νάουσας, Πάρος, 11:00-13:00 Δημαρχείο Γιαννιτσά, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης, 08:00-16:00 Σκύδρα, Δημαρχείο, Εθνικής Αντιστάσεως 20, 10:00-14:00 Drive through Ανδρομάχη (Κατερίνη) 08:00 - 14:30 Παραλία Πρέβεζας, Λιμενικό Ταμείο, Ελ. Βενιζέλου 20, 09:00-17:00 Ρόδος, Παλαιό Νοσοκομείο, Παπαλουκά, 08:30-15:30 Πλατεία Παραδείσιου, Ρόδος, 09:00-15:00 Γενική διεύθυνση δημόσιας υγείας (Υψηλάντου και Συμεωνίδη γωνία, Κομοτηνή) 10:00-15:00 Σάπες Ροδόπης (Βασιλείου Κουτουμάνη, Σάπες) 09:00-14:00 Κέχρος Ροδόπης (Αγροτικό ιατρείο) 10:00-13:00 ISOBOX έμπροσθεν Κ.Υ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 08:00-14:00 ISOBOX έμπροσθεν Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ 08:30-14:00 Πλατεία Πυθαγόρα, Σάμος 10:00-13:00 Αίθουσα Εκδηλώσεων Ι.Ν Αγ. Κων/νου & Ελένης, Ρέθυμνο, 09:00-14:00 Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Ι.Ν Αγίου Γεωργίου, Ρέθυμνο, 09:00-14:00 Κεντρικό Πάρκο Σερρών, Θεατράκι, 09:00 Σκιάθος, Λιμάνι, 08:00-14:30 Ερμούπολη, Σύρος, Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, 09:00-15:00 Στενή Τήνου, περιφερειακό ιατρείο, 09:00-13:30 Πλατεια Δεσποτικού,Τρίκαλα, 07:30-13:30 Πλατεια Καλαμπάκας ,Τρίκαλα, 08:00-12:00 Ε'ΚΑΠΗ Τρικάλων ,Τρίκαλα, 11:00-16:00 Κοινοτικό Κατάστημα, τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής (του Δήμου Αμφίκλειας), 11:30-14:00 Δημοτικό Parking Γαλανέικα, Αλύτρωτων Πατρίδων και Αγίας Παρασκευής, 09:00-15:00 Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 09:00-13:00 Δ.Ε. Ελάτειας, Πλατεία Αγίου Δημητρίου, Αμφίκλειας, 09:00-13:00 Μελίτη Φλώρινας, 09.00 - 13.30 Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα, 08:00-14:30 Κυριακοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας, 09:00 Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, 08:00 Ζερβοχώρια, Χαλκιδικής 09:30-14:30 Πολύγυρος Χαλκιδικής, 09:00-15:00 Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής 08:30-15:30 Πολιτιστικό Κέντρο Ταυρωνίτη, Χανιά 09:30 Χανιά, Δημαρχείο, Κυδωνίας 29, 09:00-15:00 Πλατεία Βουνακίου Χίου, 08:30-15:00

