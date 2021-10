Life

Αθηνά Ωνάση: Νέο look σε σπάνια εμφάνισή της (εικόνες)

Χρόνια μετά την τελευταία φορά που εμφανίστηκε, η «χρυσή» κληρονόμος έκανε μια σπάνια εμφάνιση και μοιάζει όσο ποτέ άλλοτε στη μητέρα της, Χριστίνα.

Του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη

Είναι η τελευταία απόγονος της θρυλικής δυναστείας που έχτισε από το «μηδέν» ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Η ζωή της, στα χνάρια της ιστορίας της οικογένειας της, γεμάτη πλούτη, έρωτες, διαζύγια, ίντριγκες.

Στα 36 της η Αθηνά Ωνάση έχει επιλέξει να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Για αυτό και η επανεμφάνιση της σε κοσμικό εvent, χαρακτηρίζεται ως… σπάνια.

Η χρυσή κληρονόμος παραβρέθηκε στο λαμπερό γάμο της φίλης της Λόρεν Φαν Μπέρκελ με τον Σάμι Ζέιν στο Μόντε Κάρλο. Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η επιχειρηματίας Γιάννα Νταρίλη, η Αθηνά Ωνάση αποτυπώνεται εμφανώς αλλαγμένη.

Με καστανά πλέον μαλλιά, φυσικό μακιγιάζ και ένα κομψό φλοράρ φόρεμα έκανε αισθητή την παρουσία της.

View this post on Instagram A post shared by Yanna Darilis-Γιαννα Νταριλη (@yannadarilis)

Έχοντας αποτραβηχτεί από τους προβολείς και τα πρωτοσέλιδα, έχει βρει καταφύγιο στην αγαπημένη της ιππασία με την προσωπική της ζωή να παραμένει αίνιγμα. Πρόσφατα φήμες, την ήθελαν να έχει βρει νέο σύντροφο και να έχει ξεπεράσει τον οδυνηρό χωρισμό από τον Αλβάρο.

Η εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση στο γαμήλιο γκαλά ανάμεσα στους 700 καλεσμένους από τον επιχειρηματικό και εφοπλιστικό κόσμο διέψευσε τα σενάρια που την ήθελαν να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας... αφήνοντας σε όλους την αίσθηση πως έχει εξελιχθεί σε μια ώριμη γυναίκα που μοιάζει εκπληκτικά με τη μητέρα της Χριστίνα.

