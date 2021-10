Οικονομία

Δασικοί χάρτες: δόθηκε νέα παράταση για την ανάρτηση τους

Τι προβλέπεται στη διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή. Σειρά ρυθμίσεων και για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους.

Νέα, τετράμηνη, παράταση στην ανάρτηση των δασικών χαρτών δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος, με διάταξη σε πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η παράταση δίνεται προκειμένου να υπάρξουν εσωτερικές διορθώσεις στο περιεχόμενο των δασικών χαρτών αλλά και για να δοθεί μεγαλύτερο περιθώριο στους πολίτες να ασκήσουν αντιρρήσεις.

Στο ίδιο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται σειρά ρυθμίσεων για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους. Ανάμεσα σε αυτές, ρύθμιση που ορίζει ότι πρόστιμα δεν θα επιβάλλονται αν διαπιστωθεί παραβίαση της νομοθεσίας, αλλά μόνο στην περίπτωση που αυτή είναι επαναλαμβανόμενη ή ενέχει άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Επίσης ότι δεν θα αποστέλλονται όλες οι υποθέσεις στον εισαγγελέα, αλλά μόνον όσες αποφασίζουν οι επιθεωρητές (αντί των δικαστών) ότι ενδέχεται να έχουν ποινικές ευθύνες. Παράλληλα, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος μετατρέπεται σε Γενική Διεύθυνση, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνει και τις υπόλοιπες υπηρεσίες όπως οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων, Ενέργειας, Δόμησης και Κατεδαφίσεων, υπηρεσίες που μένουν «ορφανές», σύμφωνα με την «Καθημερινή».

