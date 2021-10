Τεχνολογία - Επιστήμη

Έρευνα: Έχεις καλό ή κακό αφεντικό; Η επιρροή του στην καριέρα σου!

Τα δύο τρίτα των ανθρώπων είπαν ότι το αφεντικό τους επίδρασε στην καριέρα τους.

Ένα καλό αφεντικό μπορεί να φτιάξει την καριέρα σου, αλλά ένα κακό μπορεί να σου κάνει τη ζωή πατίνι.

Μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 2.000 ενήλικες, έδειξε ότι τα δύο τρίτα των ανθρώπων είπαν ότι το αφεντικό τους επίδρασε στην καριέρα τους.Για τους μισούς απ’ αυτούς, η επίδραση ήταν θετική και το αφεντικό τους βοήθησε στην καριέρα τους.

Για το 20% περίπου, ήταν αρνητική και το αφεντικό τους έβλαψε στην καριέρα τους. Οι υπόλοιποι είπαν ότι η επίδραση δεν ήταν ούτε θετική ούτε αρνητική.

