Νέος Μητροπολίτης Περιστερίου ο Γρηγόριος Παπαθωμάς

Ειναι ο τέταρτος κατά σειρά νέος Μητροπολίτης που εξελέγη σήμερα από την Ιερά Σύνοδο.

Μητροπολίτης Περιστερίου εξελέγη ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Παπαθωμάς

Το τριπρόσωπο για την πλήρωση της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου, κατόπιν της σχετικής ψηφοφορίας στην Ιερά Σύνοδο, απάρτιζαν οι:

Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Παπαθωμάς

Αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Νικολάου

Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος Καραμολέγκος

Ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Παπαθωμάς έλαβε 64 ψήφους από το εκλεκτορικό Σώμα των αρχιερέων και πλέον αναλαμβάνει να φέρει την τάξη σε μια από τις πλέον ταραγμένες εκκλησιαστικές επαρχίες της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο συνυποψήφιος του αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Νικολάου έλαβε 11 ψήφους.

Νωρίτερα η Ιερά Σύνοδος εξέλεγε τον νέο Μητροπολίτη Λαγκαδά, αμέσως μετά τον νέο Μητροπολίτη Καστοριάς και εν συνεχεία τον νέο Μητροπολίτη Πολυανής και Κιλκισίου.









ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δ. Παπαθωμάς γεννήθηκε το 1960 στα Νάματα Ασκίου-Βοίου Κοζάνης και είναι Καθηγητής του Κανονικού Δικαίου στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2010, στο Ορθόδοξο Θεολογικό Ινστιτούτο Αγίου Σεργίου Παρισίων από το 1994, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΣΩΚΡΑΤΗΣ-GRATIANUS (Παρίσι XI) από το 2000. Η σπουδαστική του διαδρομή (1965-1997) ήταν τα Νάματα (Δημοτικό Σχολείο), η Πτολεμαΐδα (Γυμνάσιο και Λύκειο), η Θεσσαλονίκη (Θεολογία και Νομική) και το Παρίσι (Master, Διδακτορικό και Μετα-Διδακτορικό [Υφηγεσία] στην Θεολογία και την Νομική). Η εκπαιδευτική του διαδρομή (1985-2015) ήταν το Τσοτύλι Κοζάνης (Γυμνάσιο και Λύκειο), η Καστοριά (1ο και 2ο Λύκειο), το Παρίσι (Ελληνικά Σχολεία της Γαλλίας και Θεολογική Σχολή του Αγίου Σεργίου Παρισίων), η Ταλλίνη (Ελληνικό Σχολείο Εσθονίας και Πανεπιστήμια της Ταλλίνης και του Tartu), η Ρίγα (Ελληνικό Σχολείο Λεττονίας) και η Αθήνα (Θεολογική Σχολή, ως Τακτικός Καθηγητής, του Πανεπιστημίου Αθηνών). Υφηγητής της Νομικής Σχολής Jean Monnet του Πανεπιστημίου Paris XI από το 1997, δημοσίευσε μονογραφίες και άρθρα στους τομείς της Θεολογίας, του Κανονικού Δικαίου και της Θρησκειολογίας. Είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Forum των Ορθοδόξων Θεολογικών Σχολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFOST) και μέλος του Πανεπιστημιακού Κέντρου «Δίκαιο και Θρησκειακές Κοινωνίες» («Droit et Societes Religieuses»-DSR) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Paris XI, καθώς και του «Ινστιτούτου Ερευνών για την Μελέτη των Θρησκειών» (Institut de Recherches pour l’Etude des Religions-I.R.E.R.) του Πανεπιστημίου Paris IV της Σορβόννης. Ως κληρικός, υπηρέτησε στην Εκκλησία της Ελλάδος, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στην Αυτόνομη Εκκλησία της Εσθονίας. Στην 25ετία που έζησε στο εξωτερικό, δίδαξε σε 20 Πανεπιστήμια τριών Ηπείρων (Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής) και είναι συγγραφέας 21 βιβλίων και άνω των εκατό (100) επιστημονικών άρθρων, σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, με ιστορικό, θεολογικό και θρησκειολογικό περιεχόμενο και με αντικείμενα της ειδικότητάς του, που είναι το Κανονικό Δίκαιο, τα οποία μεταφράστηκαν σε 16 διαφορετικές γλώσσες. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε περίπου 90 επιστημονικά Συνέδρια με εισήγηση μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ είναι Επιστημονικός Διευθυντής σε τρεις εκδοτικές Επιστημονικές Σειρές, στην “Νομοκανονική Βιβλιοθήκη” (των Εκδόσεων Επέκταση-Θεσσαλονίκη/Κατερίνη· 33 δημοσιευμένοι τίτλοι), στα “Νομοκανονικά Ανάλεκτα” (των Εκδόσεων Γρηγόρη-Αθήνα· 8 δημοσιευμένοι τίτλοι) και στην “Θεολογία και Ιστορία” [“Ajalugu ja Teoloogia”] (των Εκδόσεων του Θεολογικού Σεμιναρίου «Αγίου Πλάτωνος» Ταλλίνης της Αυτονόμου Εκκλησίας της Εσθονίας· 5 δημοσιευμένοι τίτλοι).