Εστίαση – Ανεμβολίαστοι: Σαρωτικοί έλεγχοι στα καταστήματα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχων, βάσει στοχευμένου σχεδίου, ξεκινάει από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021, σε όλη την επικράτεια, με αντικείμενο την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού, από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), σε συνεργασία με τη ΔΙΜΕΑ, την Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Περιφερειών και τις Δημοτικές Αστυνομίες.

Το σχέδιο ελέγχων είναι προσαρμοσμένο στις αλλαγές που τίθενται σε ισχύ από σήμερα έως 23 Οκτωβρίου 2021 και αφορούν, κυρίως, την άρση των απαγορεύσεων για όλους τους εμβολιασμένους.

Στο πλαίσιο του στοχευμένου προγράμματος, συγκροτούνται μεικτά κλιμάκια, από τις παραπάνω υπηρεσίες και φορείς, τα οποία θα περιπολούν σε όλες τις περιοχές τις χώρας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα επικεντρώνεται στους ελέγχους πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης, αλλά και ταυτοπροσωπίας σε όσους εισέρχονται σε κλειστούς χώρους επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης, σύμφωνα με τις αλλαγές που τίθενται σε ισχύ.

Οι έλεγχοι θα ξεκινήσουν από τα αστικά κέντρα, αλλά θα επεκταθούν μέχρι και στο τελευταίο χωριό της χώρας και «θα καλύψουν το σύνολο της επικράτειας και των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών μέτρων, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας», όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ).

Για το σκοπό αυτό, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, από το Σάββατο θα διατίθενται συνολικά και καθημερινά χιλιάδες αστυνομικοί σε κάθε τομέα της επικράτειας, προκειμένου, μαζί με τους υπαλλήλους των συναρμόδιων υπηρεσιών, να πραγματοποιούν με αυστηρότητα και χωρίς εξαιρέσεις τους ελέγχους σε κάθε γωνιά της χώρας.

Όπως ανέφερε αρμόδιος αξιωματικός της ΕΛΑΣ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στόχος είναι να σταλεί το μήνυμα στον πληθυσμό, ότι οι εμβολιασμένοι και οι επιχειρήσεις εστίασης που λειτουργούν μόνο με εμβολιασμένους, μπαίνουν πλέον σε μια κανονικότητα, αντίθετα από τους ανεμβολίαστους, οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε περιορισμούς, κάτι που μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για να προχωρήσει ταχύτερα το εμβολιαστικό πρόγραμμα.

Στην κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε από την ΕΛΑΣ και την ΕΑΔ, επισημαίνεται ότι οι αλλαγές αυτές είναι:

Αίρονται τα περιοριστικά μέτρα για τις «κόκκινες» επιδημιολογικά περιοχές και συγκεκριμένα της απαγόρευσης κυκλοφορίας τις μεταμεσονύχτιες ώρες και της μουσικής σε χώρους εστίασης και διασκέδασης.

Πλήρης ελευθερία θα υπάρχει για τους θαμώνες στους κλειστούς χώρους διασκέδασης που δέχονται μόνο εμβολιασμένους και νοσήσαντες.

Στην εστίαση και σε καταστήματα διασκέδασης σε κλειστούς αλλά και ανοιχτούς χώρους που είναι αμιγείς για εμβολιασμένους, δεν θα υφίσταται κανένας περιορισμός.

Υπενθυμίζεται ότι έως τώρα, στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται να είναι όρθιοι οι πελάτες, απαιτούνται αποστάσεις μεταξύ των τραπεζιών και η μέγιστη πληρότητα είναι 85%.

Σημειώνεται ότι το προσωπικό των καταστημάτων θα φοράει μάσκα και θα τηρεί τα μέτρα προστασίας. Αντίθετα, για τους μεικτούς χώρους εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων, τα μέτρα θα συνεχίσουν να ισχύουν όπως και σήμερα.

