ΗΠΑ: ζευγάρι πουλούσε υποβρύχια σε ξένη δύναμη

Βαρύτατο το κατηγορητήριο για τους δύο Αμερικανούς. Σε φυστικοβούτυρο έκρυβαν υλικό. Πώς δρούσαν.

Πυρηνικός μηχανικός του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και η σύζυγός του συνελήφθησαν καθώς τους βαρύνουν υποψίες πως προσπάθησαν να πουλήσουν μυστικά για τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια των ΗΠΑ σε ξένη δύναμη, μεταξύ άλλων κρύβοντας μια κάρτα SD με κρυπτογραφημένο υλικό μέσα σε... σάντουιτς με φυστικοβούτυρο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, οι Τζόναθαν και Νταϊάνα Τόμπι, 42 και 45 ετών αντίστοιχα, πούλησαν μυστικά για τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια του ΠΝ των ΗΠΑ σε κάποιον που νόμιζαν ότι ήταν αντιπρόσωπος ξένης δύναμης. Υπέγραφε τα έγγραφα με το ψευδώνυμο «Άλις».

Ο υποτιθέμενος αγοραστής όμως στην πραγματικότητα ήταν μυστικός πράκτορας του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας (FBI).

Ο Τζόναθαν Τόμπι διέθετε ενεργή διαπίστευση που του επέτρεπε την πρόσβαση σε άκρως απόρρητο υλικό. Εργαζόταν στην Αννάπολη, την πρωτεύουσα της πολιτείας Μέριλαντ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον Απρίλιο του 2020, ο κ. Τόμπι έστειλε πακέτο στο πρόσωπο που πίστευε ότι αντιπροσώπευε ξένη κυβέρνηση με ένα δείγμα των δεδομένων που είχε στη διάθεσή του και οδηγίες για τη δημιουργία μυστικού διαύλου ώστε να αγοραστούν περισσότερα στοιχεία.

Κατόπιν ο Τζόναθαν Τόμπι «άρχισε να αλληλογραφεί με κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με το πρόσωπο που πίστευε ότι ήταν αντιπρόσωπος της ξένης κυβέρνησης» αλλά ήταν πράκτορας του FBI.

Τον Ιούνιο του 2021, ο πράκτορας κατέθεσε 10.000 δολάρια σε κρυπτονόμισμα, ως πληρωμή «καλής θέλησης». Λίγο καιρό αργότερα, οι Τόμπι ταξίδεψαν σε συμφωνημένη τοποθεσία για να πουλήσουν περισσότερα δεδομένα στον υποτιθέμενο επίδοξο αγοραστή τους.

«Εκεί, με τη Νταϊάνα Τόμπι να προσέχει, ο Τζόναθαν Τόμπι τοποθέτησε κάρτα SD μέσα σε σάντουιτς με φυστικοβούτυρο κομμένα στη μέσα στην καθορισμένη τοποθεσία ‘παραλαβής’ του», πάντα σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Η εξέταση της κάρτας αποκάλυψες πως περιείχε απόρρητα στοιχεία για τον σχεδιασμό των πυρηνικών αντιδραστήρων των αμερικανικών υποβρυχίων κλάσης Virginia. Τον Αύγουστο, ο κ. Τόμπι έκανε άλλη μια παράδοση κάρτας SD, αυτή τη φορά μέσα σε ένα πακέτο με τσίχλες.

Το υπουργείο δεν διευκρινίζει σε ποια «ξένη δύναμη» νόμιζε ο πυρηνικός μηχανικός ότι πούλαγε τις πληροφορίες αυτές.

Το FBI συνέλαβε το ζευγάρι τον Οκτώβριο, έπειτα από την τρίτη παράδοση απόρρητων δεδομένων. Οι Τόμπι θα οδηγηθούν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μάρτινσμπεργκ (Δυτική Βιρτζίνια) αύριο Τρίτη. Συνολικά, ο μηχανικός φέρεται να έλαβε κάπου 100.000 σε κρυπτονομίσματα για τις πληροφορίες που πούλησε.

Τα αμερικανικά πυρηνοκίνητα υποβρύχια βρέθηκαν πρόσφατα στο επίκεντρο της κρίσης στη σχέση της Ουάσινγκτον με το Παρίσι, εξαιτίας της απόφασης της Αυστραλίας να ακυρώσει τεράστια σύμβαση για την προμήθεια στόλου συμβατικών υποβρυχίων και να αγοράσει αμερικανικά, στο πλαίσιο της σύναψης συμφωνίας στρατηγικής συμμαχίας με τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

