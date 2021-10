Κοινωνία

ΠΑΜΑΚ: Φοιτητές κάνουν ουρές για να μπουν στο πανεπιστήμιο (εικόνες)

Απίστευτες ουρές έξω από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας την πρώτη μέρα έναρξης των μαθημάτων.

Ουρές σχηματίστηκαν έξω από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, όπου οι φοιτητές έπρεπε για να μπουν να επιδείξουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης από covid-19.

Στις τρεις εισόδους του πανεπιστημίου υπάρχουν ελεγκτές που «σκανάρουν» τα πιστοποιητικά, για να μπουν μέσα οι φοιτητές.

Οι φοιτητές, την ίδια ώρα, φορούν μάσκα, ενώ μέσα στους χώρους διδασκαλίας, τηρούνται τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό.

Όχι μόνο οι πρωτοετείς, αλλά και οι δευτεροετείς φοιτητές, βλέπουν για πρώτη φορά τους χώρους του πανεπιστήμιου.

