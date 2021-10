Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβόλιο - freedom pass data: ανοίγει η πλατφόρμα για τα 50GB

Πώς μπορούν να αποκτήσουν τα δωρεάν GigaByte οι νέοι 15- 17 ετών που θα εμβολιαστούν.

Από σήμερα, Δευτέρα 11 Οκτωβρίου, ανοίγει η πλατφόρμα των αιτήσεων για το freedom pass data που αφορά σε πακέτο δεδομένων μεγέθους 50GB στους νέους 15-17 ετών για δωρεάν χρήση διαδικτύου.

Υπενθυμίζεται, ότι οι δικαιούχοι είναι έφηβοι γεννημένοι από 1/1/2004 έως και 31/12/2006, οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον την πρώτη ή μοναδική δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Το πακέτο της προσφοράς διαρκεί 5 μήνες από την ενεργοποίησή του και σε κάθε μήνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 10GB.

Οι δικαιούχοι μπορούν να αποκτήσουν το πακέτο μέσω του emvolio.gov.gr/freedompass ή με αίτησή τους στα ΚΕΠ. Για την υποβολή μέσω του gov.gr απαιτούνται οι κωδικοί taxisnet του γονέα και ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου ανηλίκου.

Στα ΚΕΠ απαιτείται η αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του γονέα και ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου ανηλίκου.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον γονέα ή αυτόν που έχει την γονική μέριμνα, ο οποίος δηλώνει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου για την πίστωση του πακέτου ή εξουσιοδοτώντας τρίτο πρόσωπο. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μετά την αίτηση και ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει όλες τις σχετικές οδηγίες μέσω SMS. Μετά την επιτυχή αίτηση του ενδιαφερόμενου, το πακέτο πιστώνεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου.

