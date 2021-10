Κοινωνία

Καταγγελία: θύμα συστηματικού bullying και εκβιασμού 13χρονος μαθητής

Τι καταγγέλλουν οι γονείς του παιδιού. Το ατύχημα που στάθηκε η αφορμή για τις αποκαλύψεις.

Του Γιάννη Αρβανίτη

Θύμα συστηματικού bullying,αλλά και εκβιασμού, έπεσε ένας μαθητής της Α’ Γυμνασίου στον Γαλατά Τροιζηνίας, όπως καταγγέλλουν οι γονείς του.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν ο 13χρονος μίλησε στους γονείς του, μετά από ατύχημα που είχε.

Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, εδώ κι εβδομάδες μια παρέα σχεδόν όλοι τους ενήλικοι, εκβίαζαν το παιδί, το εκφόβιζαν καταφέρνοντας σε κάποιες περιπτώσεις να του αποσπούν ακόμη και χρήματα.

Προ ημερών ο 13χρονος κι ενώ ήταν μαζί με τους νεαρούς αυτούς πήδηξε μαζί τους από κάποιο τοίχο με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά στο πόδι του και να το σπάσει.

Οι γονείς του κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και τελικά ο μικρός τους αποκάλυψε τα όσα περνούσε.

Οι αστυνομικοί του Τοπικού Τμήματος ερευνούν την υπόθεση κι ειδικότερα το ενδεχόμενο να υπάρχουν κι άλλα παιδιά που βίωναν τις ίδιες καταστάσεις.





