“Ενώπιος Ενωπίω”: η Εβελίνα Παπούλια συναντά τον Νίκο Χατζηνικολάου

Τι λέει για την πορεία της στην υποκριτική, τον χορός και την Νέα Υόρκη, την “Μαρίνα Κουντουράτου” και την σχέση της με τον Θεό.

Την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Εβελίνα Παπούλια.

Η γνωστή ηθοποιός μιλά για τη διαδρομή της στην τηλεόραση και το θέατρο.

Απαντά γιατί πήγε στη Νέα Υόρκη και πώς την κέρδισε ο χορός, το τραγούδι και η υποκριτική;

Τι θυμάται από τη μεγάλη της επιτυχία στην τηλεόραση, ως Μαρίνα Κουντουράτου, στο σήριαλ «Δύο ξένοι» και τη συνεργασία της με τον ηθοποιό Νίκο Σεργιανόπουλο;

Πως μιλά για τα διαζύγια της ζωής της και η νέα μεγάλη της αγάπη.

Τι λέει για τα σχέδιά της για το μέλλον, τα όνειρά της και τη σχέση της με τον Θεό.

«Ενώπιος Ενωπίω», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Κάθε Πέμπτη στις 23:30.

