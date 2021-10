Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 3065 νέα κρούσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσοι παραμένουν διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ. Πόσοι ασθενείς κατέληξαν από επιπλοκές του κορονοϊού το προηγούμενο 24ώρο.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ, το απόγευμα της Τρίτης, αναφέρονται τα εξής:

"Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.065, εκ των οποίων 6 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 682.394 (ημερήσια μεταβολή +0.5%), εκ των οποίων 50.9% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 123 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 3.033 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 32, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 15.210 θάνατοι. Το 95.3% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 336 (61.6% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. To 80.4% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 292 (86.9%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 44 (13.1%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.217 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 162 (ημερήσια μεταβολή -13.37%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 188 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη)."

Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: