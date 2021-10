Τεχνολογία - Επιστήμη

Καιρός - Λαγουβάρδος: ο “Μπάλλος” θα είναι δυνατός και επικίνδυνος (βίντεο)

Τι λέει ο Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών για τις περιοχές που θα δεχθούν τα εντονότερα φαινόμενα. Που θα πέσουν οι περισσότερες βροχές

«Η κακοκαιρία «Μπάλλος» που ξεκινά να ενσκήπτει από τα δυτικά της Ελλάδας είναι ένα δυνατό και αρκετά επικίνδυνο φαινόμενο», είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο Κώστας Λαγουβάρδος.

Όπως ανέφερε ο Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών η κακοκαιρία «θα έχει μεγάλη διάρκεια… 48 ώρες και θα δώσει μεγάλα ύψη βροχής και μάλιστα σε περιοχές που έχουν πληγεί και τις προηγούμενες ημέρες με πολλές βροχές και ακόμη δεν έχουν στεγνώσει ή έχουν συγκρατημένους όγκους νερού σε ρέματα».





Ο κ. Λαγουβάρδος είπε ότι αναμένονται «αρκετές βροχές στην Πελοπόννησο, πάλι στην Εύβοια δυστυχώς, θα έχουμε βροχές στην Αττική, που δεν είχαμε με την «Αθηνά», ενώ θα έχουμε φαινόμενα και στα βορειότερα της χώρας», τονίζοντας ότι «πολλές περιοχές της χώρας είναι υποψήφιες να έχουν πολύ μεγάλα ύψη βροχής».

«Αυτό είναι έντονο φαινόμενο και το προηγούμενο φαινόμενο ήταν έντονο, υπάρχει μια τάση να είναι πιο συχνά αυτά τα φαινόμενα, αλλά είναι φυσιολογικό να έχουμε Οκτώβρη μήνα τέτοια φαινόμενα, τα οποία δυστυχώς ήταν καταστροφικά, σε κάποιες περιπτώσεις και φονικά», κατέληξε ο κ. Λαγουβάρδος.

