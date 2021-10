Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τι έδειξε μελέτη για τις παρενέργειες των εμβολίων

Ποια είναι η συχνότητα των παρενεργειών...

Η επιτήρηση των παρενεργειών των εμβολίων έναντι της COVID-19 είναι ιδιαίτερα σημαντική για να διασφαλιστεί τόσο η ασφάλεια όσο και η εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης και να χαραχθούν κατάλληλα οι πολιτικές δημόσιας υγείας.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης των N.P.Klein και συνεργατών που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό JAMA (doi:10.1001/jama.2021.15072).

