Κοινωνία

“Μπάλλος” – Αττική: διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βλάβη σε υπσσταθμό στο Παγκράτι. Προβλήματα σε Καλλιθέα, Κεραμεικό και Ρέντη.

Διακοπές ηλεκτροδότησης στην Καλλιθέα, τον Κεραμεικό και την περιοχή του Ρέντη, προκλήθηκαν το μεσημέρι εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Νωρίτερα σημειώθηκε βλάβη σε υποσταθμό στο Παγκράτι, που προκάλεσε διακοπή σε ένα τμήμα της περιοχής, η οποία ωστόσο έχει αποκατασταθεί.

Παράλληλα, με αφορμή τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν την Αττική τις επόμενες ώρες, με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη διακόπτεται σήμερα Πέμπτη 14 Οκτωβρίου σε όλη την Αττική, η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα οποία λειτουργούν τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που είχε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία περί έντασης των καιρικών φαινομένων το επόμενο 24ωρο, αύριο Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Αττική.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι - κατηγορούμενη: επαναλαμβάνω τη συγγνώμη μου στην Ιωάννα

Παραλήρημα Γιαϊτζί: Οι τεμπέληδες Έλληνες δεν μπορούν να μας πολεμήσουν

Ανακάλυψη: γιγάντιος εξωπλανήτης επιβίωσε από τον θάνατο του άστρου του