“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με δολοπλοκίες και αποκαλύψεις (εικόνες)

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική και στα επόμενα επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι μας άγγιξε δεν ήταν παρά μόνο η αρχή.

Αυτό που έρχεται, είναι τόσο δυνατό που θα ανατρέψει τα πάντα.

Δευτέρα 18 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 13

Η εμφάνιση της Μυρσίνης στη γιορτή του Σέργιου προκαλεί μεγάλη αναταραχή σε όλους. Ο Δούκας δέχεται τη βοήθεια του Ακύλα προκειμένου να αθωωθεί. Η Δόμνα κάνει μια συγκλονιστική κατάθεση και είναι η σειρά του Δούκα να ανέβει στο εδώλιο. Ο Λευτέρης δίνει στη Δρόσω να διαβάσει το θεατρικό του και της κάνει μια αναπάντεχη πρόταση. Ο Βάιος παρακολουθεί στενά τον Λάμπρο που συναντιέται με την Ανθή. Θα φτάσει το γράμμα του στα χέρια της Ελένης; Η Ζωή εξομολογείται ένα μεγάλο της μυστικό στον Κωνσταντή. Η Πηνελόπη αποκαλύπτει στην Κορίνα την αλήθεια για τη σχέση της με τον Μελέτη. Πώς θ’ αντιδράσει ο Ακύλας όταν το μάθει;

Τρίτη 19 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 14

Η Ελένη, με σκοπό να προστατεύσει τον Λάμπρο, ενημερώνει τον Πέτρο και τον Άγγελο για το γράμμα που της έστειλε και οργανώνουν μια ιδιότυπη ομάδα προκειμένου να επιβεβαιώσουν τις υποψίες τους, πως η ασφάλεια δολοφόνησε τον αδελφό του Πέτρου, αλλά και τους συντρόφους του. Ο Κυριάκος πλέει σε πελάγη ευτυχίας που θα επισκεφθεί τον Μπάμπη, αλλά οι υπόλοιποι έχουν ακόμα τις αμφιβολίες τους για τη μεγαλοψυχία του Ακύλα, γεγονός που θα φέρει κι άλλες αναταράξεις. Ο Λευτέρης ανακαλύπτει κάτι που μπορεί να ενοχοποιήσει τον Ακύλα για τη δίωξη του Λάμπρου. Στη Λέρο, καταφθάνει ο Ταξίαρχος Σκαφάς για επιθεώρηση, αλλά η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Ο Νικηφόρος θα έρθει αντιμέτωπος με μια σκληρή αλήθεια που έχει να κάνει με τον Κωνσταντή. Στη δίκη, ο Δούκας θα έρθει αντιμέτωπος με δυσάρεστες εξελίξεις, ενώ η σύλληψη ενός άντρα θα τον φέρει ένα βήμα πριν την ολοκληρωτική καταδίκη του…

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 15

Ο Νικηφόρος, απογοητευμένος απ’ τη συμπεριφορά του Κωνσταντή, αποφασίζει να αποχωρήσει από το νυχτερινό κέντρο. Θα καταφέρει ο Κωνσταντής να του αλλάξει γνώμη; Ο Μπάμπης υποψιάζεται τον διπλό ρόλο του Βάιου και αποφασίζει να τον ξεσκεπάσει, μ’ ένα παράτολμο σχέδιο. Ο Μελέτης και ο Άγγελος θα έρθουν αντιμέτωποι σε μια σφοδρή σύγκρουση, ενώ η επίσκεψη του Ζάχου στην εφημερίδα του Πέτρου θα έχει άσχημη κατάληξη. Στη δίκη, ο Δούκας θα βρεθεί μπροστά σε μια τρομερά δυσάρεστη εξέλιξη. Η Ελένη βεβαιώνεται πως ο Ακύλας κρύβεται πίσω απ’ τη δίωξη του Λάμπρου και παίρνει την απόφαση ν’ αντιμετωπίσει τον εχθρό… εκ των έσω. Ο Πέτρος ετοιμάζει ένα μεγάλο χτύπημα, προκειμένου να μάθει την αλήθεια για τον αδελφό του.

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 16

Ο Δούκας βλέπει το άλλοθι του να γκρεμίζεται και ο Θανόπουλος προτείνει να ομολογήσει. Ο Ακύλας, όμως, έχει μια ανατρεπτική πρόταση να του κάνει. Τι θα αποφασίσει ο Δούκας; Η κίνηση του Πέτρου έχει προκαλέσει αναταραχή και ενώ οι υποψίες σύντομα πέφτουν πάνω του εκείνος είναι αποφασισμένος να μάθει για τον αδελφό του. Η Ελένη, με τη βοήθεια του Νέστορα, μπαίνει μυστικά στην ΕΣΤΙΑ για να μαζέψει περισσότερες πληροφορίες, ενώ οι αδελφές της ενημερώνουν το καφενείο ποιος κρύβεται πίσω από τη δίωξη του Λάμπρου. Ο Νικηφόρος παίρνει μια απόφαση σε σχέση με το μαγαζί. Ο Μπάμπης δοκιμάζει τον Βάιο εξοργίζοντας τον Γαϊτάνη τη στιγμή που ο Κυριάκος με την Ουρανία φτάνουν στην Λέρο. Η Κορίνα βρίσκει ένα στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες της πως η μητέρα της έχει εραστή…

«Άγριες Μέλισσες»: Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:00

