Κορονοϊός – Δημόσιο: Τι έδειξαν οι έλεγχοι για εμβολιασμούς και τεστ

Τα ποσοστά εμβολιασμού κυμάνθηκαν στους ελέγχους της ΕΑΔ, από 52,6% έως και 89,6%. Πόσοι υπάλληλοι πήγαν στην εργασία τους χωρίς τεστ, ενώ υποχρεούνταν.

Κλιμάκια Επιθεωρητών-Ελεγκτών της ΕΑΔ πραγματοποίησαν το διάστημα από 04.10.2021 έως 15.10.2021 επιτόπιους ελέγχους σε δεκαοκτώ δημόσιους φορείς. Ειδικότερα ελέγχθηκαν, έξι κεντρικές υπηρεσίες υπουργείων, μία Περιφέρεια/ΠΕ, μία Περιφερειακή Δ/νση Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης, μία Δ/νση Περ/κης Ενότητας Α’θμιας εκπαίδευσης, επτά Δήμοι και δύο Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., με αντικείμενο την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό covid-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι ελεγχόμενοι φορείς είχαν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης στους υπαλλήλους τους και τον έλεγχο της ορθής καταχώρισης των απαραίτητων στοιχείων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Το ποσοστό εμβολιασμού στους φορείς που επισκέφτηκαν οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Αρχής κυμάνθηκε από 52,6% έως 89,6%. Οι μη εμβολιασμένοι υπάλληλοι παρείχαν υπηρεσία με φυσική παρουσία προσκομίζοντας πιστοποιητικό διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου. Τρεις υπάλληλοι δεν τήρησαν την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου και ακολουθήθηκε από τις αρμόδιες διευθύνσεις η προβλεπόμενη διαδικασία επιβολής προστίμου. Στην περίπτωση ενός υπαλλήλου έχουν εκδοθεί συνολικά τρεις πράξεις επιβολής προστίμου για μη συμμόρφωση με το μέτρο.

Οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Αρχής πραγματοποίησαν δειγματοληπτικούς ελέγχους μέσω της εφαρμογής Covid Free GR σε συνολικά 295 υπαλλήλους και οι βεβαιώσεις εμβολιασμού, νόσησης και αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου βρέθηκαν έγκυρες.

Αναλυτικά τα ποσοστά εμβολιασμού ή νόσησης των υπαλλήλων των φορέων:

Υπουργείο Δικαιοσύνης: 71,6% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (156 σε σύνολο 218). Ένας υπάλληλος δεν είχε προβεί στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου από την αρχή της εφαρμογής του μέτρου και είχαν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την επιβολή των προστίμων.

Υπουργείο Εξωτερικών: 80 % είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (691 σε σύνολο 865). Ένας υπάλληλος δεν είχε προβεί στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου για την τρέχουσα εβδομάδα και είχε αρχίσει η διαδικασία για την επιβολή του διοικητικού προστίμου.

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: 89,6% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (443 σε σύνολο 494)

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (ελέγχθηκαν οι υπηρεσίες ασύλου): 66,7% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (102 σε σύνολο 153 υπαλλήλων των 4 τμημάτων που ελέγχθηκαν)

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 82% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (1342 σε σύνολο 1641 υπαλλήλων του φορέα σε υπηρεσίες ανά την επικράτεια και 84 σε σύνολο 105 στην κεντρική υπηρεσία που επισκέφθηκε το κλιμάκιο των Επιθεωρητών-Ελεγκτών)

Υπουργείο Τουρισμού: 82% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (133 υπάλληλοι σε σύνολο 162)

Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας: 80,5% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (99 υπάλληλοι σε σύνολο 123)

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας : 87,5% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (28 υπάλληλοι σε σύνολο 32)

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας : 88,6% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (39 υπάλληλοι σε σύνολο 44).

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης : 79% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (1306 υπάλληλοι σε σύνολο 1857)

Δήμος Θεσσαλονίκης: 76% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (79 σε σύνολο 104 υπαλλήλων των 2 Διευθύνσεων που ελέγχθηκαν)

Δήμος Αιγιαλείας: 52,6% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (179 σε σύνολο 340). Ο έλεγχος δεν πραγματοποιείται από το αρμόδιο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μέσω του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και κατά τον επιτόπιο έλεγχο εκκρεμούσε η προσκόμιση των διαγνωστικών ελέγχων 13 υπαλλήλων για την τρέχουσα εβδομάδα.

Δήμος Νεάπολης-Συκεών: 72% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (356 υπάλληλοι σε σύνολο 496, συμπεριλαμβανομένων και 12 αιρετών)

Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου : 68,3% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (583 υπάλληλοι σε σύνολο 854)

Δήμος Παύλου Μελά: 63% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (567 σε σύνολο 902). Στον εν λόγω δήμο 1 ένας υπάλληλος δεν είχε τηρήσει την υποχρέωση και έχουν εκδοθεί συνολικά 3 πράξεις επιβολής προστίμου για μη συμμόρφωση με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου.

Δήμος Βόλου: 72% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (679 σε σύνολο 943). Πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος σε δύο κτίρια του Δήμου Βόλου (στο ένα κτίριο στεγάζονται το Γραφείο Δημάρχου, Συλλογικών Οργάνων και Οικονομικές Υπηρεσίες και στο άλλο στεγάζονται κατά κύριο λόγο Διοικητικές Υπηρεσίες).

Α' ΔΟΥ Πατρών: 78,6% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης ( 66 σε σύνολο 84).

78,6% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης ( 66 σε σύνολο 84). ΔΟΥ Ρεθύμνου: 76% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (38 σε σύνολο 50).

Οι επιτόπιοι έλεγχοι σε δημόσιες υπηρεσίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς με αντικείμενο τον έλεγχο συμμόρφωσης με το υποχρεωτικό μέτρο διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό.

