Πολιτική

Γιώργος Παπανδρέου: επαφές με τους υποψηφίους για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θα συναντηθεί με όλους τους υποψηφίους για την ηγεσία του κόμματος αλλά και με τους Μανώλη Χριστοδουλάκη και Βασίλη Κεγκέρογλου.